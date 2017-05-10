Дебошир разбил в караоке телевизор из-за хита Басты

В московском караоке-ресторане "Винтаж" мужчина разбил телевизор стоимостью 1,5 миллиона рублей. Ему не понравилось, как пели посетители.

Услышав пару куплетов песни Басты "Каменные цветы", поклонник творчества рэпера пришел в ярость. Он швырнул в телевизор зонт, разбив дорогую аппаратуру.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, установленные в ресторане. Когда посетители начали возмущаться, дебошир сбежал из заведения, сообщается в паблике Mash! в соцсети "ВКонтакте".

Нарушителя порядка задержать не успели. Примечательно, что хулиган ретировался, не оплатив счет. Полицейские устанавливают его личность.

Ранее на северо-востоке Москвы на посетителей торгового центра напал вооруженный вилкой мужчина. Пострадали три человека, в том числе гражданка Вьетнама. Стражи порядка вызвали наряд психиатрической медицинской помощи: злоумышленника, у которого была белая горячка, госпитализировали.

Как писали Dni.ru, в 2017 году участились случаи "праздничной" пальбы. В период новогодних каникул были арестованы стрелки, выложившие в Сеть соответствующее видео. Молодые люди заявили, что хотели поддержать "салюты-малюты". А в Краснодаре пенсионер, отмечавший Новый год, открыл огонь прямо из окна. Запись также появилась в интернете.