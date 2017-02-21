В центре Москвы устроили стрельбу под звуки лезгинки

Веселье посетителей сосисочной на Малой Бронной улице закончилось в полицейском участке. Компанию молодых людей так воодушевили звуки зажигательной лезгинки, что они достали пистолеты и открыли огонь.

Инцидент произошел в кафе Ess-Thetik на Малой Бронной улице вечером 20 февраля, передает Life.ru. По информации издания, сначала компания молодых людей и девушек безобидно развлекалась, включая на телефоне лезгинку.

Однако зажигательные ритмы вынудили молодежь продолжить веселье с помощью пистолетов. Достав оружие, трое дебоширов начали стрелять в ритм звучащей музыке. На место были вызваны оперативные службы, стрелявшие молодые люди были доставлены в отдел полиции. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, аналогичный инцидент произошел в этом году во время новогодних праздников. Топ-менеджер танцевальной студии Аллы Духовой "Тодес" открыл огонь из автомата Калашникова на крыше своего офиса в центре Москвы.

Таким оригинальным образом Антон Кись хотел поддержать новогодний салют. Выпустив несколько очередей, мужчина вернулся обратно в студию и продолжил работать. На место происшествия прибыли полицейские. При этом, виновник инцидента не стал отрицать своей вины.

Напомним, что в этом году участились случаи стрельбы в знак празднования чего-либо. В частности, за время новогодних праздников были арестованы стрелки, которые выложили в сеть стрельбу из Калашникова на северо-востоке Москвы. Тогда молодые люди заявили, что хотели поддержать "салюты-малюты". Также пользователи Сети выложили в Интернет видео, как в Краснодаре пенсионер прямо из окна открыл стрельбу, также отмечая Новый год.

