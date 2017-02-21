В центре Москвы устроили стрельбу под звуки лезгинки

Ушел из жизни Петренко Главные события Москвы Особое мнение Здоровье "Дом-2"

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
партнеры
Четверг 23 февраля
Лента новостей
13:34
В Новгороде пьяный пациент избил медсестру и санитарку
12:56
Опубликовано видео с меcта массовой аварии под Москвой
12:46
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию
12:36
Яркие роли Алексея Петренко
12:27
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (видео)
12:00
Названа дата прощания с актером Петренко
11:25
Вдова Петренко: Алешенька, живи!
10:26
Чем накормить настоящих мужчин
10:24
На Алтае под снежной лавиной погиб ребенок
10:11
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили
10:00
В Подмосковье столкнулись 27 машин
02:45
Ушел из жизни актер Петренко
21:59
Что делать, если ваш банк обанкротился
21:45
Подробности сенсационного открытия NASA
21:19
Лжеца Трампа раскусили по лицу
21:02
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
20:48
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"
20:25
Кто услышал отчаянный вопль Януковича
20:16
Столичные гаишники избили водителя (видео)
19:55
Милонов отреагировал на трусы Джонсона
19:54
За что травят изнасилованную Диану Шурыгину
18:53
Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина
18:48
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
18:47
В Сети обсуждают пьяную речь Порошенко (видео)
18:37
Читинские энергетики нарушили закон "О защите конкуренции"
18:33
Захарова сбила спесь с наглой пропаганды Запада
18:22
Радиоведущие показали себя на "Гонке Героев"
18:06
Задержанный за смертельное ДТП друг Мары Багдасарян был пьян
17:36
Калининградцу грозит два года колонии за срубленный клен
17:21
Защитникам приготовили в подарок консервированные носки
17:11
Макаревич раскрыл подробности поборов на выпускной
17:11
Наивный Порошенко загоняет себя в ловушку Трампа
16:55
Песков раскрыл планы Путина на 23 февраля
16:48
Подольская и Собчак померились блинами
16:47
Названа дата похорон Виталия Чуркина
16:19
Хоккеист остался без пары во время массовой драки (видео)
16:15
Дмитрий Маликов о сестре: Я ее не хочу, не буду ее любить
16:14
Липницкую подвело здоровье
16:08
Шойгу строит Рейхстаг для тренировок юнармейцев
16:03
Юлия Снигирь: Столько всего хочется успеть
15:52
Чем занимается дочь Сергея Лаврова
15:45
Фильм "Майор Гром" бьет рекорды популярности
15:44
В Москве появился робот-блинопек (видео)
15:38
Хорошавин попросил в СИЗО турник
15:30
Монакский миллионер о вспышках гнева и любви к Боне
15:28
Шойгу объявил о создании нового рода войск
15:04
Уральский пес оказался ярым фанатом Лепса
14:52
Рейтинг самых доступных городов по стоимости жилья
14:46
Панайотов высказался о скандале с Бузовой
14:33
Беркова об украденном порно: Я буду искать этих уродов
14:31
Дмитрий Тарасов: Лучше вообще не жить
14:25
В Японии нашли вторую в мире обезьяну с синдромом Дауна
14:23
Ольга Бузова: После расставания с Тарасовым начался ад
14:15
Испуганный Порошенко заявил о скорой войне с Россией
14:08
Названы самые опасные районы столицы
13:45
Госдума подготовит базу для сноса "хрущевок"
13:45
Собянин решил снести тысячи домов после беседы с Путиным
13:39
На Урале 12-летний мальчик ранил ножом одноклассницу
13:39
Погоня грозного слона за туристами попала на видео
13:38
Как Порошенко заставляет себя страдать по ночам
13:25
Рядом с Россией строят огромную фабрику клонов
13:21
Друг Мары Багдасарян задержан за смертельное ДТП в Москве
13:14
Елизавета II ждет в гости Валентину Терешкову
12:58
Когда выйдет новый сезон "Шерлока"
12:50
Морг с телом Ким Чен Нама атаковали неизвестные
12:49
Захарова отчитала США за вбросы о смерти Чуркина
12:47
Трамп отменил все указы Обамы
12:46
Епифанцев смутил Кудрявцеву откровениями о сексе
12:46
Анну Калашникову развели на деньги
12:36
Попугай исполнил хит Рианны и Эминема (видео)
12:33
Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности
12:23
Россиянам прививается западная культура
12:23
Лучшие фильмы о настоящих героях
12:09
Галкин раскрыл двуличие Собчак (видео)
12:08
Актер Андрей Соколов потерялся в лесу
12:02
Как наказать насильника
12:01
Путина попросили вернуть школьникам советское прошлое
11:56
Гонщице Маре Багдасарян светит полгода тюрьмы
11:55
В Москве задержан криминальный авторитет Вася-бандит
11:45
Порошенко с телефоном опозорился на траурном молебне
11:22
Янукович пролил свет на главную загадку Майдана
11:22
Родившая Катя Гордон: Я чуть не померла
11:18
Космическая сенсация NASA взбудоражила людей
11:17
Водитель чудом избежал смерти под колесами автобуса (видео)
11:07
Макаревич отказался платить за выпускной дочери
10:54
С Байконура запущена последняя в истории ракета "Союз-У"
10:35
В московской бане у путаны украли перстень за 1,5 миллиона
10:34
"Русский по духу" водитель поразил британцев
10:27
Юрий Стоянов: Я ору и ругаюсь матом
10:26
Чемпион мира протаранил машину с ребенком в Москве
10:16
В семье Стивена Спилберга случилось горе
09:59
Борис Джонсон в нелепых семейниках покорил британцев
09:58
Вдова сделала признание о Мурате Насырове
09:57
Садовое кольцо перекрыли из-за затопленного тоннеля
09:39
Из квартиры на юго-востоке Москвы украли 1500 пар носков
09:24
Лицом Шнурова занимались американские врачи
09:11
Путин завоевывает сердца американцев
09:10
ЕС требует от Сербии предать Россию
09:02
Володин прокомментировал проект расселения хрущевок
08:48
В инновационном центре "Сколково" произошел пожар
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин поручил снести все хрущевки в Москве
За что травят изнасилованную Диану Шурыгину
Пелагею назвали "никакой вокалисткой"
Макаревич отказался платить за выпускной дочери
Александра Васильева убрали из "Модного приговора"
Аглае Шиловской было омерзительно от Азизы
Происшествия

В центре Москвы устроили стрельбу под звуки лезгинки

Фото: Леонид Павлюченко/Дни.Ру
Веселье посетителей сосисочной на Малой Бронной улице закончилось в полицейском участке. Компанию молодых людей так воодушевили звуки зажигательной лезгинки, что они достали пистолеты и открыли огонь.
прочитано 2285 раз

Инцидент произошел в кафе Ess-Thetik на Малой Бронной улице вечером 20 февраля, передает Life.ru. По информации издания, сначала компания молодых людей и девушек безобидно развлекалась, включая на телефоне лезгинку.

ПО ТЕМЕ

Ревнивый москвич устроил стрельбу в офисе у жены

Молодоженов на свадьбе забросали гранатами

Пьяный москвич открыл стрельбу по детям

Однако зажигательные ритмы вынудили молодежь продолжить веселье с помощью пистолетов. Достав оружие, трое дебоширов начали стрелять в ритм звучащей музыке. На место были вызваны оперативные службы, стрелявшие молодые люди были доставлены в отдел полиции. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. 

Напомним, аналогичный инцидент произошел в этом году во время новогодних праздников. Топ-менеджер танцевальной студии Аллы Духовой "Тодес" открыл огонь из автомата Калашникова на крыше своего офиса в центре Москвы. 

Таким оригинальным образом Антон Кись хотел поддержать новогодний салют. Выпустив несколько очередей, мужчина вернулся обратно в студию и продолжил работать. На место происшествия прибыли полицейские. При этом, виновник инцидента не стал отрицать своей вины. 

Напомним, что в этом году участились случаи стрельбы в знак празднования чего-либо. В частности, за время новогодних праздников были арестованы стрелки, которые выложили в сеть стрельбу из Калашникова на северо-востоке Москвы. Тогда молодые люди заявили, что хотели поддержать "салюты-малюты". Также пользователи Сети выложили в Интернет видео, как в Краснодаре пенсионер прямо из окна открыл стрельбу, также отмечая Новый год. 

Автор: Светлана Сидорчук21 февраля 2017, 11:49

комментарии

Политика

Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили
Лжеца Трампа раскусили по лицу
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"

Шоу-бизнес

"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Наталья Гулькина экстренно госпитализирована
Макаревич раскрыл подробности поборов на выпускной
Дмитрий Маликов о сестре: Я ее не хочу, не буду ее любить

Проишествия

Москвичку "незаметно" изнасиловали в подъезде
Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"
В центре Москвы пятеро мужчин изнасиловали двух уборщиц
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео

Lifestyle

Чем накормить настоящих мужчин
Ушел из жизни актер Петренко
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
Когда выйдет новый сезон "Шерлока"
Шоу-бизнес

Армейские истории звезд

Представители отечественного шоу-бизнеса в День защитника Отечества рассказали о службе в армии
Шоу-бизнес

Галкин раскрыл двуличие Собчак (видео)

Юморист высказался о сути светской львицы
Политика

Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили

Российский сенатор ответил на высказывания президента Украины
Общество

Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (видео)

Президенту России предстоит встреча с офицерами

Гороскоп

Два поклонника Александровой угрожают ее браку
Юлия Савичева родила сына
Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок
Астрологический прогноз с 20 по 26 февраля 2017 года

Фоторепортажи

Яркие роли Алексея Петренко
Подольская и Собчак померились блинами
Как после пластики менялась Вера Алентова
Тимати схватил Собчак за горло

Спорт

Липницкую подвело здоровье
Хоккеист остался без пары во время массовой драки (видео)
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
Российских лыжников отстранили от чемпионата мира

Регионы

Роженица скончалась от кесарева сечения в Подмосковье
Лучшие российские регионы по качеству жизни
Исчезнувший сноубордист прятался от жены
Уральская школьница хрустнула огурцом громче сирены
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru