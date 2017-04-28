В Иркутске пьяный пациент напал на стоматолога

Следователи начали проверку по факту нападения жителя Иркутска на врача в областной стоматологической поликлинике. Правоохранители восстановили картину произошедшего.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в медицинское учреждение с острой зубной болью, сообщает "Газета.ru". Однако дождаться своей очереди он не смог и ворвался в кабинет, когда там находился другой пациент.

Между стоматологом и дебоширом возникла ссора, в результате которой оба получили телесные повреждения. Следователи проверяют ситуацию на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".