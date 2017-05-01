Студентка-медик героически спасла пассажиров "Аэрофлота"

Стали известны первые подробности ужасного происшествия, которое случилось на борту Boeing 777 "Аэрофлота" на пути из Москвы в Бангкок. Как оказалось, одной из первых бросилась а помощь пострадавшим студентка-медик из Москвы.

Очевидцы рассказали о происшествии на рейсе SU 270. По словам студентки медицинского факультета одного из московских университетов, которая оказалась на борту лайнера, после попадания в воздушную яму кровь была фактически повсюду.

"Поскольку я связана с медициной, то не могла, конечно, просто так сидеть на месте", – отметила девушка. Москвичка оказалась одной из первых, кто бросился на помощь пострадавшим. Она рассказала о своих навыках экипажу, после чего ей выдали аптечку для оказания первой помощи.

"Кому-то сказала лежать на месте – двигать их было нельзя, потому что сразу стало очевидно, что может быть сломан позвоночник", – заявила студентка. По ее словам, после оказания первой помощи она уже ничего не могла сделать для пострадавших: оставалось только ждать скорую.

Примечательно, что после приземления в аэропорту самолет не встречали сотрудники экстренных служб. Ждать врачей пришлось около часа, передает Life.ru.

Напомним, происшествие на борту самолета "Аэрофлота" случилось за 40 минут до приземления в Бангкоке. Лайнер попал в зону турбулентности: машину в считанные секунды подбросило на 100-200 метров, затем он опустился вниз, из-за чего непристегнутые пассажиры буквально вылетели из своих кресел и получили жуткие травмы.

Турбулентность над Бангкоком: число пострадавших выросло до 25.До 25 возросло... pic.twitter.com/QAovJO9wfe — Валентин Величко (@ccddrryyaann) 1 мая 2017 г.

В результате происшествия пострадали 27 человек, из них 24 россиянина и трое подданных Таиланда. По последним данным, в местной больнице остаются порядка 15 человек, некоторым из них требуется операция. Список пострадавших опубликовало посольство России в Таиланде.

В дипмиссии открыли горячую линию для получения дополнительной информации о происшествии. Связаться с пресс-службой посольства можно по телефону +66 90 403-36-45. "Аэрофлот" предоставляет последние данные по номеру +7 495 664-00-00.