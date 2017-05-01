Список пострадавших россиян на борту лайнера "Аэрофлота"

Посольство России в Таиланде опубликовало список россиян, пострадавших во время полета из Москвы в Бангкок самолетом "Аэрофлота" . Дипломаты уточнили, что все пассажиры, получившие травмы, находятся в больнице "Самитивет Сринакарин".





Пидгайный Андрей 1949 г.р. Чермашенцев Юрий 1973 г.р. Довгая Виктория 2016 г.р. Лавровская Ирина 1967 г.р. Лавровская Арина 1991 г.р. Гущенко Татьяна 1966 г.р. Крюковская Ольга 1956 г.р. Рожнова Яна 1988 г.р. Чиж Вера 1948 г.р. Чебан Ольга 1989 г.р. Халфина Гульназ 1976 г.р. Кафтан Регина 1988 г.р. Сабанцева Марина 1990 г.р. Аведисьян Татьяна 1982 г.р. Сидельникова Марина 1987 г.р.

"По уточненным данным в результате пострадало 27 человек, из них 24 россиянина и трое подданых Таиланда. Причиной травм стало то, что часть пассажиров не была пристегнута ремнями безопасности", – гласит текст сообщения на сайте дипмиссии. Граждане России, находившиеся на борту самолета, получили травмы разной степени тяжести, в основном – переломы и ушибы.



Сотрудники посольства находятся в больнице и поддерживают постоянный контакт с пострадавшими. Некоторым россиянам потребуется операции.



В посольстве открыли горячую линию для получения дополнительной информации о происшествии. Связаться с пресс-службой дипмиссии можно по телефону +66 90 403-3645.