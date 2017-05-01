Список пострадавших россиян на борту лайнера "Аэрофлота"

"По уточненным данным в результате пострадало 27 человек, из них 24 россиянина и трое подданых Таиланда. Причиной травм стало то, что часть пассажиров не была пристегнута ремнями безопасности", – гласит текст сообщения на сайте дипмиссии. Граждане России, находившиеся на борту самолета, получили травмы разной степени тяжести, в основном – переломы и ушибы.
Сотрудники посольства находятся в больнице и поддерживают постоянный контакт с пострадавшими. Некоторым россиянам потребуется операции.
В посольстве открыли горячую линию для получения дополнительной информации о происшествии. Связаться с пресс-службой дипмиссии можно по телефону +66 90 403-3645.
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