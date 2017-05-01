Пассажиры "Аэрофлота" переломали кости в полете

Пассажиры рейса Москва – Бангкок получили тяжелые травмы во время полета. Лайнер "Аэрофлота" провалился в воздушную яму.

Происшествие случилось на борту самолета Boeing 777 за 40 минут до посадки в столице Таиланда. По данным авиакомпании, самолет попал в зону сильной кратковременной турбулентности. В результате машину резко подбросило на 100-200 метров вверх.

Пассажиры, которые не были пристегнуты, вылетели из своих кресел. в Салоне сработал режим аварийной ситуации.

Точное число пострадавших неизвестно. Все, кто получил травмы, были доставлены в госпиталь Бангкока с ушибами и переломами.

На борту лайнера находились 313 человек, сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании. "25 из них направлены в медучреждения Бангкока. В настоящее время одиннадцать пассажиров уже выписаны из больницы. Остальные пока остаются в госпитале", – добавили в пресс-службе "Аэрофлота".

Турбулентность над Бангкоком: число пострадавших выросло до 25.До 25 возросло... pic.twitter.com/QAovJO9wfe — Валентин Величко (@ccddrryyaann) 1 мая 2017 г.

Отмечается, что пассажиры пострадали из-за такого явления, как турбулентность ясного неба. Чаще всего это она возникает на высоте порядка пяти километров над землей из-за разницы температуры восходящих и нисходящих воздушных потоков.

Турбулентность не может принести ущерб самолету и привести к катастрофе, считают специалисты. Тем не менее, при провале в воздушную яму существует серьезная угроза жизни тех пассажиров, которые не воспользовались ремнями безопасности.