Труп россиянки в чемодане выбросила в море ее мать

Россиянка избавилась от умершей 27-летней дочери, положив ее тело в чемодан и выкинув в море. Страшная находка была обнаружена в порту итальянского города Римини.

Стали известны новые подробности гибели россиянки, чье тело ранее нашли в чемодане в порту Римини. По предварительной версии полицейских, девушка страдала от анорексии и на момент смерти весила 35 килограммов. Правоохранители считают, что 27-летняя девушка находилась в бедственном положении и не могла найти денег на еду.

Оказалось, что столь жестоким способом избавиться от трупа решила мать скончавшейся от истощения россиянки, сообщает портал Rainews. 48-летняя женщина работала в Италии сиделкой. Она призналась в содеянном, вернувшись на родину в Россию.

Как писали Dni.Ru, сначала полицейские предположили, что тело находившейся в чемодане женщины могло принадлежать туристке из Дублина, пропавшей во время круиза на лайнере MSC Magnifica в феврале. Последний раз путешественницу видели в Генуе, когда она садилась на корабль.

Позже анализ отпечатков пальцев показал, что погибшей оказалась гражданка России. Она несколько лет жила в Италии, получив там вид на жительство. Полицейские не нашли на теле признаков насильственной смерти и утопления.