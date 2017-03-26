От ударов американской коалиции в Мосуле погибли более 60 человек

Из-под завалов обрушившегося здания в иракском Мосуле извлечены тела 61 человека. По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как "живой щит".

Представители возглавляемой США коалиции заявили, что проводили авиаудары в районе постройки, но здание было разрушено не в результате действий авиации. По словам очевидцев, самолеты коалиции пытались уничтожить заминированный автомобиль, который обнаружили рядом со зданием.

В последние дни из Мосула поступили сообщения СМИ о большом числе погибших жителей при авиаударах в западной части города. Извсетно, что более 200 человек в четверг погибли при бомбардировке в районе аль-Джадида.

Коалиция во главе с США, авиация которой помогает иракской армии, заявила, что проведет расследование инцидентов.

Стоит отметить, что в Мосуле за последний месяц погибло около четырех тысяч мирных жителей. Западная пресса замалчивает масштабы трагедии.

При этом как заявили в в Минобороны России, вопреки утверждениям западных политиков, действия ведомой США антитеррористической коалиции США в Ираке и Сирии, сопровождаются тяжелыми гуманитарными последствиями для населения. "Около 180 тысяч человек заблокированы в Западном Мосуле, в котором идут ожесточенные бои с применением тяжелых воооружений. Известно, что США и их союзники активно применяют авиацию по целям в Мосуле, в том числе стратегические бомбардировщики B-52. По-прежнему, не создается гуманитарных коридоров для вывода населения из города", – подчеркивается в сообщении МО России.

Всего же, количество беженцев из Мосула, который войска коалиции штурмуют с октября прошлого года, уже превысило 400 тысяч человек.