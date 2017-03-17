США решили затопить Сирию

Коалиции под руководством США следует немедленно прекратить бомбардировки плотин на Евфрате. Разрушение сооружений грозит гибелью сотням тысяч мирных жителей, предупредил представитель Сирии в ООН.

Потоки воды из огромных водохранилищ буквально смоют с лица земли несколько сирийских городов. Угроза становится все более реальной из-за продолжающихся ударов коалиционной авиации по плотинам "Евфрат" и "Тишрин". Послание такого содержания временный поверенный в делах Сирии в ООН Мунзер Мунзер направил генсекретарю организации Антониу Гутерришу.

"Авиаудары угрожают жизням сотен тысяч людей, проживающих в этих районах", – цитирует послание Мунзера РИА Новости

Объем водохранилища, образовавшегося в результате строительства плотины "Евфрат", – 14 миллиардов кубометров, "Тишрин" – около двух миллиардов кубометров. Их разрушение грозит не только затоплением городов и сел: жители провинций Алеппо, Ракка и Дейр-эз-Зор окажутся отрезанными от источника питьевой воды.

Сама Организация Объединенных Наций в конце прошлого месяца предупреждала об угрозе прорыва дамб на реках Евфрат в Сирии и Тигр в Ираке. В письме указывалось, что это может окончиться гибелью сотен тысяч или даже миллионов людей. Тогда угроза прорыва возникла на дамбе "Табка" в 40 километрах от города Ракка в Сирии и на дамбе в районе Мосула в Ираке.

Эксперты ООН еще тогда заявили, что главная угроза для гидротехнических сооружений – обильные осадки, вследствие которых с 24 января уровень воды в водохранилищах поднялся на десять метров. Говорилось и о том, что конструкции ослаблены постоянными бомбардировками авиацией международной коалиции во главе с США. Велика также вероятность диверсии со стороны группировки "Исламское государство" (запрещенной в России).

По расчетам экспертов, в случае прорыва дамбы в Сирии могут быть полностью уничтожены города Ракка и Дейр-эз-Зор с населением около полумиллиона жителей. Если же разрушится дамба в Мосуле, под угрозой уничтожения окажутся более 20 миллионов человек.