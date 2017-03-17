Голливудский актер признался в убийстве соседа мечом

Рикардо Медина – младший, прославившийся благодаря сериалу "Могучие рейнджеры", признался в убийстве соседа. Актер заявил, что заколол его мечом.

Рикардо Медина – младший изменил показания в суде, заявив, что в феврале 2015 года заколол соседа мечом, пишет Lenta.ru. Актера обвинили в непредумышленном убийстве.

Теперь 39-летней голливудской звезде грозит до шести лет заключения, отметил прокурор. Окончательный приговор будет оглашен в конце марта.

Судебный процесс начался в январе 2016 года. Тогда Медина заявил, что использовал меч в целях самообороны. По словам артиста, он поругался с Джошуа Саттером и заперся в спальне, куда вскоре ворвался оппонент.

Словесная перебранка переросла в драку, в ходе которой актер ранил соседа мечом в живот. Он вызвал скорую помощь, но спасти Саттера не удалось.

В 2002 году Медина прославился благодаря сериалу "Могучие рейнджеры. Дикий мир", где сыграл одного из главных героев. Через девять лет ему досталась роль злодея по имени Декер в телешоу "Могучие рейнджеры. Самураи".