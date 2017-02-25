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Поклонница попросила Епифанцева изнасиловать ее и убить

Владимир Епифанцев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В кино он – герой боевиков. В жизни – бабник и скандалист. Однако, многие факты из его биографии шокируют. Но рассказывает он про все без стеснения.

Продолжение: Епифанцев о любовнике жены: Он хороший парень, родной
прочитано 14435 раз

Любимое занятие Епифанцева – снимать короткие эротические ролики. Желающие появиться в них стоят в очереди. Режиссер покупает для девушек соблазнительные наряды и называет получившиеся в итоге клипы "этюдами".

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"У меня снимались девушки 17 до 45 лет, – рассказал актер. - Одна девушка из Питера написала мне письмо: "Владимир, я хочу, чтобы вы меня изнасиловали и убили". Приехала, мы все сняли, она уехала вся в синяках – у нее тело оказалось неприспособленным. Но уехала довольная".

Бывает, что с актрисами Епифанцев вступает в интимную связь. "Мы объединяемся, чтобы обменяться энергией. Обычно, мои девушки-актрисы не беременеют – я очень опытный мужчина. Но даже если случится осечка – почему нет, пусть беременеет, я люблю детей", – признался артист.

Суббота в 17.00 НТВ #секретнамиллион��

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

В браке актер состоял одиннадцать лет. Его супруга актриса Анастасия Веденская родила ему двоих сыновей Орфея и Гордея, снималась во всех его фильмах. Правда, на скандальные эротические ролики мужа Анастасия реагировала крайне негативно. "Она говорила, что я идиот", – уверяет Епифанцев.

Сегодня, правда, они же не живут вместе, хотя и продолжают состоять в браке.  "Она посылала на меня дикий негатив, называла мерзавцем и скотиной", – рассказал Владимир Епифанцев в интервью Лере Кудрявцевой программе "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Автор: Иван Губкин25 февраля 2017, 17:58

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