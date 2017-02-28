Из офиса в центре Москвы украли 35 миллионов

В Москве из здания компании "Торговый дом "Миллениум", расположенного на Новокузнецкой улице, украли 35 миллионов рублей. Правоохранители сообщили, что преступник распилил сейф, в котором хранились деньги, передает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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