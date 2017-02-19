Зеленоградский стрелок с обрезом попал на видео

На кадрах, опубликованных порталом Life.ru, видно, как по парковке ночного клуба "Джанго" в Зеленограде с обрезом охотничьего ружья идет мужчина. Он стреляет и попадает в отъезжающее от заведение такси. Пассажирка автомобиля в этот момент получила ранение. Таксист же, судя по всему, попытался вразумить и пристыдить вооруженного мужчину, однако его слова не возымели на того никакого действия. Позже злоумышленник был задержан. Им оказался 37-летний уроженец Ярославской области. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

