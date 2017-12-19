Мужчина порвал толстую кишку во время утех

Британец получил разрыв кишечника из-за неудачного применения секс-игрушки длиной 77 сантиметров. Чтобы спасти 53-летнего любителя острых ощущений, хирургам пришлось удалить ему 20 сантиметров кишечника.

В приемное отделение больницы обратился нетрезвый мужчина с гигантским фаллоимитатором в заднем проходе. Он пожаловался на сильную боль.

По словам врачей, пациент "потерял контроль" над огромной секс-игрушкой, которая застряла в его кишке, а затем пробила кишечник. Рентген подтвердил, что в брюшной полости пациента находится инородное тело.

Дальнейшее обследование показало, что произошла перфорация кишечника. После введения секс-игрушка не вписалась в изгибы толстого кишечника и пробила стенку, сообщает Daily Mirror.

Медики сумели достать фаллоимитатор, но им пришлось удалить 20 сантиметров толстого кишечника мужчины и установить колостомический мешок для приема каловых масс. Отмечается, что это первый в своем роде эпизод из-за исключительной длины секс-игрушки, с которой им пришлось иметь дело.

Случаи неосторожного применения секс-игрушек с неприятными и даже плачевными последствиями отмечаются во всем мире. Как писали Dni.Ru, в декабре этого года резиновая анальная пробка застряла в прямой кишке 25-летней москвички. Врачи не смогли найти секс-игрушку. По прогнозам медиков, женщине может понадобиться хирургическое вмешательство. Дело в том, что рентген "не видит" неметаллические предметы.