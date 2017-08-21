Внучка спустила бабушкины сбережения на секс-игрушки

Избалованная внучка ограбила старушку на почти тридцать тысяч долларов. Похищенное она спустила на секс-игрушки и гаджеты.

Шотландская пенсионерка Перл Уильямс обнаружила пропажу тридцати тысяч долларов, когда отправилась в банк, чтобы снять сбережения. В ходе несложного семейного расследования выяснилось, что деньги с карты бабушки похитила избалованная внучка, 26-летняя Николь Спейрс, сообщает The Sun.

Похищенное воровка спустила на самое необходимое: в основном на секс-игрушки, но еще прикупила гаджетов, украшений и даже гидромассажную ванну. Сообщается. что только на ванну Николь потратила бабушкины пятьсот долларов.

Долго запираться у внучки не вышло. Когда Перл обнаружила недостачу, Николь уже через короткое время во всем призналась. Впрочем, это ей не сильно помогло: правоохранители уже предъявили внучке обвинения. Через несколько дней в семейной уголовщине предстоит разобраться суду. Деньги бабушке будут возвращены в ближайшее время.

В России тоже хватает избалованных внучек и внуков. Один из них – Никита Пресняков, старательно эпатирующий публику, сообщали ранее Dni.Ru. После скандальной свадьбы на двести звездных гостей Никита опубликовал фото из личного архива, которыми проиллюстрировал свое детство и пору возмужания. По фотографиям видно, что "звездный" сын и внук никогда ни в чем не знал отказа, поэтому его стали рано видеть со спиртным. Кроме того, Никита давно известен как поклонник экстремальных видов спорта.