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Происшествия

Секс-игрушка бесследно исчезла в теле москвички

Фото: GLOBAL LOOK press
Резиновая анальная пробка застряла в прямой кишке 25-летней москвички. Врачи не смогли найти секс-игрушку. 
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По прогнозам медиков, любительнице острых ощущений может понадобиться хирургическое вмешательство. Дело в том, что рентген "не видит" неметаллические предметы. Анальная пробка, пропавшая в организме девушки, сделана из специальной резины.

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Зрительный осмотр тоже не принес результата. Врачи посоветовали девушке подождать в надежде, что инородный предмет самостоятельно выйдет из организма. Если этого не произойдет, любительницу экстремального секса ждет операция.

Отметим, что наличие постороннего предмета в прямой кишке девушки еще не доказано. Пострадавшая и ее сожитель пришли к такому выводу методом исключения – на утро после воскресной ночи, которая, видимо, была очень бурной, они не досчитались в своем наборе секс-игрушек одной анальной пробки.

Перерыв кровать и обыскав комнату, молодые люди так и не смогли найти анальную пробку. Так они пришли к выводу, что игрушка все еще находится в теле женщины, сообщает газета "Московский Комсомолец".

Отметим, что это не единственный подобный случай. Ранее читательницы журнала Cosmopolitan присылали в редакцию издания смешные и нелепые случаи из их жизни, связанные с секс-игрушками. "Я купила вагинальные шарики, и они застряли внутри. Я знала, что так бывает, но испугалась. Я попробовала все советы, описанные в поисковых системах, в итоге парень помог мне их вытащить. Самое смешное, что пару недель спустя я опять засунула их внутрь – и все повторилось! В следующий раз куплю модель с веревочкой", – писала одна из читательниц.

"Однажды мы с мужем накупили целый мешок игрушек и среди них – вибрирующее яйцо. Оно было недорогим и очень нам нравилось, а управлялось с пульта. И вот однажды пульт не сработал! У меня внутри вибрирует посторонний предмет, который непросто достать, и пока мы думали, как это сделать, я почувствовала легкий удар током! Оказалось, у яйца отпаялся проводок и задел стенку влагалища. Покупайте только качественные игрушки", – вспоминала вторая. 

Автор: Михаил Войцеховский11 декабря 2017, 16:09

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