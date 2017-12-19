Гламурная модель сядет на пять лет за откушенное ухо

Конфликт между 27-летней моделью Хлоей Хаммонд и 56-летней Джулией Холлоуэй произошел в марте 2017-го в Лондоне. Девушке не понравилось замечание автоледи по поводу использования телефона за рулем, и она откусила ей ухо.

Пострадавшая до сих пор не может забыть, как Хлое набросилась на нее лишь из-за обычного замечания. События того злополучного дня развивались стремительно.

После того как девушка выслушала критику в свой адрес, она поставила свою машину на ручник, вышла и напала на Джулию. Позже на допросе она отрицала, что пыталась откусить ухо, но ей показали видео с камер наблюдения, и ей пришлось сознаться в содеянном, сообщает Daily Mail.

Пострадавшая рассказала, что была в настоящем шоке, поскольку "не могла поверить, что человек может откусить чье-то ухо". "Мне сделали операцию, и я неделю провела в больнице для устранения последствий инфекции", – говорит Джулия.

Судья Филип Бартл рассказал, что инцидент нанес женщине огромный моральный ущерб, и "теперь она вынуждена принимать лекарства от ночных кошмаров и депрессии". Сама же злоумышленница отделалась меньшим сроком, чем предполагалось. За сотрудничество со следствием и искреннее раскаяние во время суда вместо грозивших от шести до 12 лет Хлоя получила пять лет лишения свободы.

И далеко не первый случай покушения моделей на уши оппоненток в конфликтах. Напомним, в феврале 2016 года российская модель и звезда соцсетей Ната Ашман жестоко подралась с посетительницей московского клуба. При этом, модель в ярости откусила ей ухо, которое впоследствии пришлось частично ампутировать. По некоторым данным, девушки не поделили внимание стриптизера, а по другой информации – место за столиком.