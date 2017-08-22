Москвич откусил дворнику ухо из-за замечания собачнице

На западе столицы жестоко избили избили дворника. Как установили правоохранители, приезжий из Таджикистана, работающий дворником на Матвеевской улице, попросил девушку не выгуливать собаку на цветочных клумбах. Эта просьба вывела из себя мужа собачницы. Мужчина накинулся на таджика, избил его и откусил ухо, передает агентство "Москва".
В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются, пишет "360". Полиция проводит проверку.
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