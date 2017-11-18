Названа причина перестрелки в "Москва-Сити"

Поздно вечером 17 ноября в здании "Око" комплекса "Москва‐Сити" произошла массовая драка со стрельбой. По предварительным данным, в конфликте участвовали 30 человек, передает "360".

По данным МВД, словесная перепалка переросла в перестрелку из‐за того, что охранники сделали замечание посетителям по поводу неправильной парковки.

В результате стрельбы пострадали шесть человек. Они госпитализированы.