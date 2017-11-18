Бондарчук избил режиссера Секс-скандал Волочковой Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2 Подарки на Новый год

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Происшествия

Названа причина перестрелки в "Москва-Сити"

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Поздно вечером 17 ноября в здании "Око" комплекса "Москва‐Сити" произошла массовая драка со стрельбой. По предварительным данным, в конфликте участвовали 30 человек, передает "360".

По данным МВД, словесная перепалка переросла в перестрелку из‐за того, что охранники сделали замечание посетителям по поводу неправильной парковки.

В результате стрельбы пострадали шесть человек. Они госпитализированы.

18 ноября 2017, 10:06

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