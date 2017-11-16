Известный певец оставил послание перед мучительной смертью

Известный рэпер Лил Пип, умерший от передозировки, предсказал свою кончину. За день до смерти он опубликовал фотографию в Instagram.

Артист подписал ее: When I die You’ll love me ("Когда я умру, вы меня полюбите"). Уже через несколько часов 21-летний Густав Ар, более известный как Лил Пип, умрет от передозировки. За свою недолгую, но яркую музыкальную карьеру он успел выпустить один полноценный альбом.

Густав с детства хотел творить. Живущий в США сын шведских эмигрантов бросил школу и записался на компьютерные курсы, на которых научился писать простые биты и лупы для своих первых композиций. Он размещал треки на бесплатных хостингах – YouTube и SoundCloud. В 2015 году Лил Пип выпустил первый микстейп – сборник старых записей. Он назывался Lil Peep Part One.

Публикация от @lilpeep Ноя 14 2017 в 11:16 PST

В 2016 году свет увидели еще два сборника. Несмотря на растущую популярность, рэпер долго отказывался давать концерты: у него была затяжная депрессия, связанная с разрывом с любимой. Душевные раны не заживали шесть лет. Полноценный альбом Ар выпустил только в 2017 году.

Видимо, чтобы приглушить боль от расставания, артист начал принимать наркотики. Он не скрывал своей зависимости, часто поднимая тему употребления запрещенных веществ в своих композициях и постах в социальных сетях. В одном из последних треков он назвал себя "продуктивным наркоманом".

Отметим, что рука об руку с наркотиками в творчестве Лила Пипа шла тема смерти. В графе "о себе" в своем аккаунте Instagram певец написал: musician/supermodel/boytoy //ugly, cute and dying ("музыкант/супермодель/мальчик-игрушка// уродливый, милый и умирающий").

Напомним, Густав Ар скончался от передозировки в ночь на 16 ноября. Его смерть попала на видео. Страшные кадры с умирающим артистом снял его лучший друг Бекси. Он выложил ролик на своей странице в Instagram. На момент публикации видео Бекси не знал, что рэпер умирает от передозировки наркотиков. Когда друг Пипа понял это, удалил запись.