В Москве 8 участников хоррор-квеста провалились под пол

В столице во время хоррор-квеста пострадали восемь человек. Инцидент попал на видео.

Игра проходила в помещении на Варшавском шоссе. В какой-то момент в комнате рухнул пол, и все участники квеста провалились в образовавшуюся дыру, сообщает "Газета.ru". Пострадали восемь человек, троим понадобилась медицинская помощь.

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства ЧП. "Группа из восьми человек, находясь в помещении на Варшавском шоссе, во время прохождения квеста провалились на этаж ниже", – подтвердили в ведомстве.