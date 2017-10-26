В Москве 8 участников хоррор-квеста провалились под пол
Игра проходила в помещении на Варшавском шоссе. В какой-то момент в комнате рухнул пол, и все участники квеста провалились в образовавшуюся дыру, сообщает "Газета.ru". Пострадали восемь человек, троим понадобилась медицинская помощь.
Следственный комитет России устанавливает обстоятельства ЧП. "Группа из восьми человек, находясь в помещении на Варшавском шоссе, во время прохождения квеста провалились на этаж ниже", – подтвердили в ведомстве.
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