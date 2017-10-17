Националисты ликуют: умерла автор слов "Нет такой нации, как украинцы"

Скончалась бывший депутат-коммунист Луганского городского совета Наталья Максимец. Сторонница ЛНР известна своими резкими заявлениями – в частности, словами: "Нет такой нации, как украинцы".

45-летняя Наталья Максимец скончалась минувшей ночью. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

"Не стало Наташи Максимец. Внезапно нас покинул яркий, талантливый человек, настоящий товарищ. Я бы мог многое рассказать о Наташе, тем более, что в такие моменты память работает хорошо. Но, думаю, лучше всего о человеке говорят его поступки. Уверен, что немало найдется тех, кто уходу Наташи порадуется. Упоротых она доводила до истерик сколько ее знал, а значит жизнь прожита не зря, ведь количество и качество врагов говорят о многом. Также найдется огромное количество людей, которым Наташа помогла: участием, советом, своей работой (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пишет в своем блоге луганский журналист Игорь Орцев. К соболезнованиям присоединился и портал Politnavigator, где Максимец была одним из авторов.

Тем временем украинские националисты ликуют. В соцсетях наперебой вспоминают скандальные заявления Максимец – в частности, то, что она подвергала сомнению существование "украинской нации". Так же резко журналистка высказывалась и по поводу Голодомора (Киев обвиняет Москву в том, что власти СССР якобы специально уморили голодом миллионы украинцев). Максимец писала, что в день памяти жертв Голодомора ест шашлыки, пьет и танцует.

"В 2014 году Наталья, естественно, поддержала Луганскую инородную республику. Наталья у меня служила одним из образов, одной из визуализаций, который поддерживал во мне мотивацию делать все, чтобы такие интересные персонажи прокатились на социальном лифте вниз. Как можно ниже… Вчера Наталия, говорят, все. Говорят, сама… Удивительный это день – 16 октября. Ровно год назад Моторола того. Тоже на лифте покатался, только не на социальном", – написал в Facebook журналист и "ветеран АТО" Виктор Трегубов.

В 2014 году Наталья Максимец говорила, что ЛНР – "совершенно признанная республика". Журналистка также призывала отслеживать украинских националистов по записям в социальных сетях.