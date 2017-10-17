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НАТО готовит диверсантов для Украины

Фото: GLOBAL LOOK press\Lubos Pavlicek
Офицеры НАТО обучают диверсионно-разведывательные группы на общевойсковом полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал украинский военнослужащий, прошедший инструктаж.
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По словам военного, иностранцы занимались с потенциальными украинскими диверсантами индивидуально и в группах. Занятия проходили по снайперской, инженерной подготовке и минно-подрывному делу. Обучение проводилось для последующего совершения терактов в республиках Донбасса. Полигон расположен в населенном пункте Черкасское Днепропетровской области.

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В свою очередь глава Министерства государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник отметил, что украинских диверсантов обучали "с соблюдением мер зашифровки личного состава", передает портал "Русская весна". Он добавил, что инструктаж проводился натовцами под руководством полковника Сьона Уолкера.

Министр госбезопасности также заявил, что гражданин США Уолкер и 15 его подчиненных въехали на Украину в качестве туристов. "Специально созданная группа состояла из инструкторов НАТО в звании от сержанта до майора, ранее направлявшихся в аналогичные "турпоходы" в Сирию и Ирак", – отметил Пасечник. По его словам, устанавливаются личные данные указанных инструкторов НАТО и военнослужащих ВСУ.

 

Киев, не имеющий возможности как-то повлиять на ситуацию в Крыму, пытается вести диверсионно-террористическую войну. В августе этого года Федеральная служба безопасности поймала украинского диверсанта Геннадия Лемешко. Он был задержан при попытке повредить линию электропередачи на участке Новый Свет – Судак.

Как выяснилось в ходе допроса, злоумышленник также намеревался вызвать горный обвал для перекрытия трассы неподалеку от поселка Рыбачий. У Лемешко нашли оружие и взрывчатку. По факту попытки повреждения инфраструктуры полуострова возбуждено уголовное дело.

Автор: Людмила Фоканова17 октября 2017, 08:21

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