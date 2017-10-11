В Антарктиде обнаружили таинственную дыру

Ученые обнаружили огромную дыру во льдах Антарктиды. Специалисты не знают, чем она вызвана.

В холодном покрове, покрывающем море у Южного полюса, появилась огромная полынья. Ее размеры сопоставимы с масштабами самого крупного водоема в системе Великих озер. Площадь дыры во льдах Антрактиды достигает почти 83 тысяч квадратных километров. В нее поместится два Байкала.

Сильнее всего в природном явлении ученых озадачило его местоположение – обычно подобные полыньи возникают в относительной близости от границы льда и моря. В этот раз дыра возникла в нескольких сотнях километров от линии свободной воды, не скованной льдом. Процессы, в результате которых образовалось гигантское отверстие, остаются загадкой для специалистов.

Ученые уверены, что дело тут не в глобальном потеплении, но точную причину назвать не могут. Единственное, что они знают на данный момент - полынья влияет на конвекцию в море, в результате чего теплая вода будет подниматься к поверхности и может препятствовать затягиванию отверстия.

Дыра образовалась в районе Моря Уэделла. Она остается неизменной с 9 сентября этого года. Специалисты отмечают, что в 70-х годах прошлого века на том же месте возникло еще одно отверстие, однако в силу недостаточного технического оснащения его не удалось изучить.

Море Уэдделла считается одним из древнейших и при этом одно из наименее изученных морей Мирового океана. В зимнее время года температура воды в южном районе акватории понижается до -1,8 градусов и вода становится очень плотной. Причина в том, что при образовании льда возрастает соленость остающейся воды, а также ее плотность.