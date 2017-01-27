Нападение таксиста на москвичку с ребенком сняли на видео

В Сети опубликована видеозапись конфликта между таксистом и женщиной, двухлетний ребенок которой случайно испачкал машину. Из-за этого мужчина вытолкал мальчика вместе с матерью и бабушкой из автомобиля.

Инцидент произошел в Таганском районе столицы, сообщает Life.ru. На видеозаписи видно, как таксист набрасывается на разозливших его пассажиров.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по статье "Побои".

Подозреваемый заявил, что не чувствует себя виноватым. Он отметил, что пассажирка во время поездки неуважительно высказалась о нем и его работе. Шофер отметил, что женщина унизила как его, так и профессию таксиста в целом.

"Я вежливо попросил их почистить грязь от обуви ребенка на сидении, на что мне очень грубо ответили: "Ты водитель, сам и уберешь. Это твоя работа", – пояснил обвиняемый.

Потерпевшая, в свою очередь, рассказала, что ее двухлетний ребенок случайно испачкал сиденье в машине. Из-за этого водитель силой вытолкнул их из автомобиля. По словам пассажирки, мужчина схватил ее за шею и толкнул, а затем ударил в ухо защищавшую ее пожилую мать, которая держала ребенка на руках.

"Потом вышла бабушка ребенка и попыталась приблизиться ко мне, размахивая руками, после чего я просто оттолкнул ее от себя", – озвучил свою версию происшествия подозреваемый. При этом шофер подчеркнул, что не выкидывал пассажиров на полпути, а вступил в конфликт уже на конечном пункте маршрута.



Когда таксист вытолкнул мальчика из автомобиля, тот ударился головой. Позднее медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ситуацию усугубило то, что женщина была беременна, о чем водитель был уведомлен. "Ребенок упал, а у меня угроза выкидыша", – цитирует потерпевшую РЕН ТВ.