Двухлетний москвич получил сотрясение после нападения таксиста

В Москве водитель такси вытолкнул из салона женщину с малолетним ребенком. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Москвичка вызвала автомобиль через сервис "Яндекс.Такси", чтобы отправиться со своим ребенком и пожилой мамой в поликлинику. За ними подъехал автомобиль KIA.

"Как выяснили сотрудники полиции, 24-летняя гражданка с двухлетним ребенком, находясь на 1-й ул. Машиностроения, вызвала такси до ул. Воронцовская", – сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Во время посадки мальчика поставили ногами на заднее сиденье.

Таксист, уроженец Средней Азии, посчитал, что ребенок испачкал обивку автомобиля и в конце поездки грубо потребовал, чтобы его мать вытерла кресло. "Я ответила, что мы уже все вытерли, сами сев на это место. Тем более, что у ребенка были чистые сапоги – мы его выносили из дома на руках", – цитирует маму малыша Диор Исмаилову Life.ru.

После этого, по словам женщины, мужчина бросился на нее, схватив за шею и оттолкнув. За нее вступилась пожилая мама с ребенком на руках. Досталось и ей: таксист ударил женщину, после чего она упала на землю, выронив малыша. Ребенок стукнулся головой об асфальт и потерял сознание. А водитель как ни в чем не бывало уехал.

Малыша госпитализировали, при осмотре врачи поставили ему диагноз "черепно-мозговая травма и сотрясение мозга". В настоящее время мальчик уже находится дома. Его мама, с которой столь грубо обошелся таксист, находится на третьем месяце беременности. Она сказала, что переживает за состояние своего будущего ребенка и готовится к обследованию.

Диор Исмаилова обратилась в полицию. Водителя-хама задержали по горячим следам. Правоохранители проводят необходимую проверку и рассматривают возможность возбуждения дела в отношении хулигана.