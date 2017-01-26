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Общество

Напавшего на ребенка таксиста выпустили на свободу

Фото: GLOBAL LOOK press
Таксист, 26 января напавший на женщин с двухлетним ребенком в Москве, отпущен под подписку о невыезде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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Ситуацию прокомментировал адвокат таксиста-хулигана, из-за которого малыш получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Юрист отметил, что таким образом его подзащитный ответил на грубость матери ребенка. 

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По его словам, когда таксист попросил вытереть сиденье, испачканное ногами мальчика, женщина стала спорить. Она якобы заявила, что они "уже заплатили за проезд, и за все", передает РЕН ТВ. Затем, как заявил защитник водителя такси, перепалка переросла в дальнейший конфликт.

В настоящее время таксист, гражданин Средней Азии, ранее задержанный по горячим следам полицейскими, отпущен под подписку о невыезде. В отношении скандалиста возбуждено уголовное дело по статье за нанесение побоев из хулиганских побуждений.

Выяснилось, что агрессивный водитель в Москве занимался извозом с помощью агрегатора "Яндекс.Такси". Представитель сервиса заверил, что таксист-хулиган уже заблокирован в системе.

"Мы узнали об инциденте через СМИ, жалобы от пострадавших к нам не поступало. Нам удалось установить водителя и таксопарк, в котором он зарегистрирован", – цитирует представителя "Яндекс.Такси" "Газета.ру". Он подчеркнул, что водителям, склонным к агрессии, не место за рулем и в сфере услуг и одобрил поведение пассажиров в конкретной ситуации – немедленный вызов полиции.

Напомним, инцидент произошел в центре столицы. Москвичка, находящаяся на третьем месяце беременности, вызвала автомобиль через сервис "Яндекс.Такси", чтобы отправиться со своим двухлетним ребенком и пожилой мамой в поликлинику.

Таксист посчитал, что ребенок испачкал обивку автомобиля, и между ним и женщинами разразился конфликт. Водитель вытолкнул женщин с ребенком из машины, при этом мальчик ударился головой об землю. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Автор: Людмила Фоканова26 января 2017, 20:16

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