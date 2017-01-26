Москвичке грозит выкидыш после нападения таксиста

Беременной женщине, на которую вместе с ее двухлетним сыном и пожилой мамой 26 января в Москве напал таксист, грозит выкидыш. По ее словам, водитель был предупрежден, что она находится в положении.

Стали известны подробности резонансного инцидента в столице, в результате которого двухлетний мальчик получил сотрясение мозга в результате конфликта его матери и бабушки с подвозившим их до поликлиники таксистом. Под угрозой – рождение еще одного ребенка семьи.

По словам пострадавшей, 24-лентей Диор Исмаиловой, мужчина схватил за шею и толкнул ее, а затем ударил в ухо защищавшую ее пожилую мать, которая держала ребенка на руках. Двухлетний малыш упал и ударился головой. "Ребенок упал, а у меня угроза выкидыша", – цитирует женщину РЕН ТВ.

Исмаилова рассказала, что конфликт произошел из-за того, что таксист предъявил ей претензии, когда она уже расплатилась. "Он сказал мне, что ребенок испачкал машину. Я сказала, что он не испачкал. Он был в чистой одежде, в чистой обуви. Он начал проявлять агрессию", - вспоминает женщина.

Она подчеркнула, что водитель был предупрежден о том, что она беременна. "Потащил меня к машине. Когда мама увидела, что он меня толкнул, она стала кричать, что я беременная и что нельзя меня трогать. Таксист не успокоился и начал обзываться. Потом он ударил мою маму в ухо. Ребенок из ее рук выпал. Он так сильно ударил", - пояснила женщина.

Сам же виновник происшедшего согласился общаться только в присутствии адвоката. Он заявил, что подобных инцидентов у него раньше не было. Более того, таксист сказал, что не знает, почему его привели в полицию, поскольку виноватым себя не считает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев из хулиганских побуждений. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.