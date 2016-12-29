Смертельный укол москвичке поставили от радикулита

В течение последней недели жительница столицы 36-летняя Юлия, скончавшаяся 27 декабря после укола анестетика, сделанного врачом частной скорой помощи, жаловалась родным на сильные боли в спине, которые не снимались обычными лекарствами. Женщина страдала острым радикулитом.

По данным следователей, Юлия вызвала скорую помощь вечером 26 декабря. Приехавшие медики сделали пациентке обезболивание и уехали. Боли ненадолго перестали беспокоить женщину, но в ночь на 27 декабря москвичке стало совсем плохо.

Юлии вызвали частную скорую помощь "Веромед", рекламу которой семья увидела накануне в почтовом ящике. Прибывший врач сделал укол лидокаина, после чего у пациентки начались судороги. Необходимой техники для реанимирования не было, пришлось вызывать муниципальную реанимацию. Однако, несмотря на действия врачей, пытавшихся стабилизировать сердечный ритм дефибриллятором, Юлия скончалась.

Мать погибшей Тамара сказала, что никто из представителей частной скорой "Веромед" не вышел с ней на связь после трагедии. Женщина вспоминает, что после укола о том, что Юлии стало плохо, рассказала внучка. Тамара зашла в комнату и увидела свою дочь в конвульсиях. Как оказалось позже, организм дал аллергическую реакцию на лидокаин.

"Смотрю, ее всю корежит, она вся выгибается и кричит. Пытались запустить ей сердце, но ничего не вышло… Самое главное, что тот врач из "Верамеда" не сделал никаких "пробников" перед тем, как колоть ей такое сильное обезболивающее", – цитирует мать погибшей Life.ru. "После этого случая руководство клиники даже не попыталось выйти с нами на связь. А мы хотим добиться справедливого наказания, ведь это может быть не единичным случаем, они ведь могут и к детям приехать, и ко всем", – заключила Тамара.

Семья Юлии считает ее гибель нелепостью. "Ее смерть - чудовищная нелепость. Сейчас мы заняты погребением, а потом будем думать насчет судебного разбирательства с медиками", – цитирует отца погибшей Сергея "Московский Комсомолец".

Тем временем полиция уже задержала врача-частника. Следователи уже допросили выезжавших к Юлии медиков. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство лекарственных средств или медицинских изделий".

Юлия работала инженером во Всероссийском ННИИ автоматики им. Н.Л. Духова. Она одна воспитывала 17-летнюю дочку Оксану, студентку колледжа.