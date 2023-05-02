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Вторник 2 мая

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Гороскоп на май для всех знаков зодиака

Гороскоп на май для всех знаков зодиака
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Астрологический прогноз от Надежды Чернышевой.

Последний весенний месяц 2023 года может в корне изменить жизнь представителей практически всех знаков зодиака. Чтобы не наломать дров и войти в гармонию со звездами, лучше посмотреть астрологический прогноз. Гороскоп на май подскажет верное направление.

Овен

Совместное путешествие с любимым человеком доставит удовольствие, при желании выбирайтесь куда-то в пределах страны. Овнам обеспечен полный заряд бодрости для свершения планов, а после 10 мая на работе может появиться куча важных дел.

Телец

Гороскоп сулит Тельцам финансовые заботы, пора привести в порядок семейный бюджет. Не растрачивайте деньги зря. Вероятно, появится стремление сменить имидж и гардероб. Флаг в руки, но не забывайте экономить.

Близнецы

Астрологический прогноз представителям этого знака зодиака предвещает романтический настрой весь май. Одиноким Близнецам представится шанс наладить личную жизнь, ну а имеющим вторую половинку звезды дают возможность насладиться чувствами. Хорошее время для карьеристов и в плане повышения, и в плане материальных вознаграждений.

Рак

Увы, но не все складывается хорошо. Есть риск подорвать здоровье, не стоит переохлаждаться. Не исключены ссоры на любовном фронте. Гороскоп советует ракам сконцентрироваться на работе, грамотно приложенные усилия дадут мощные плоды.

Лев

Представителям этого знака зодиака крупно повезло — деньги в мае сами текут к вам в руки, остается только ловить. Источников дохода может быть несколько. Астрологический прогноз предвещает успехи в области карьеры.

Дева

Непростой период по гороскопу. Порадуют отношения с детьми, а вот с партнером отношения не клеятся. Причины возможны разные, начиная от накала страстей и заканчивая третьим лишним в вашем союзе. Не рубите с плеча, обдумывайте решения хорошо.

Весы

В мае с трудом получается держать баланс на личном фронте, бросать из крайности в крайность будет до середины месяца. Отличное время, чтобы заглянуть внутрь себя и обрести гармонию с помощью йоги и духовных практик. Астрологический прогноз к этому располагает.

Скорпион

В начале мая звезды предрекают напряжение на трудовом поприще, а нехватка финансовых средств может спровоцировать долги и кредит. Решая злободневные вопросы, крайне важно беречь здоровье. Все-таки за деньги его не купишь, тут и без гороскопа ясно.

Стрелец

Этот знак зодиака может расслабиться, в начале мая голову приятно вскружат дела амурные, да и профессиональные задачи будут решаться благополучно. У Стрельцов с творческой работой на горизонте возникнут новые проекты.

Козерог

Гороскоп на май обещает удачные романтические свидания с 17 по 21 число, не упустите шанс! Не загружайте себя работой до предела, иначе это плохо повлияет на самочувствие. Проверьте накопления и обеспечьте им безопасное хранение.

Водолей

Астрологический прогноз благоволит Водолеям получать доход от своего хобби. Попробуйте заработать на любимом деле — на май выпадают большие перспективы. В этом месяце вы можете отправиться в путешествие, положительные эмоции от поездки не заставят себя ждать.

Рыбы

Вот же они — семейное счастье, карьерный рост, повышение доходов. Гороскоп на май подмечает удачное стечение обстоятельств у Рыб практически во всех сферах жизни. Астрологический прогноз в этом месяце сулит успех представителям знака, которые полны энергии.

2 мая 2023, 08:20
Гороскоп. Фото: Sarayut Thaneerat/www.legion-media.ru
Woman’s Day✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Май, не зевай: чем заняться в долгие весенние каникулы

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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