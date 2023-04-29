Гороскоп на неделю с 1 по 7 мая 2023 года

Гороскоп на первую майскую неделю, с 1 по 7 мая 2023 года от астролога Лилии Любимовой.

Май раздает подарки! Этот месяц покончит с неопределенностями, прояснит небо, наши мысли, а заодно и многие ситуации. Звезды хотят помочь определиться: чего вы хотите, на чем остановитесь, по какому плану будете жить, с кем и где останетесь.

Первая майская неделя начнется с очень делового настроя: Луна в Деве предложит не ждать с моря погоды, а закатывать рукава и трудиться прямо с 1 числа. Ей лучше не перечить и провести 1-3 мая активно, занимаясь текущими делами: дома, на работе или учебе.

О новых начинаниях речь пока не идет: мало того что Меркурий ретрограден, с 1 мая к нему присоединился и Плутон, отвечающий за общую обстановку в мире. Затмение в Скорпионе, которое произойдет 5 мая, тоже настраивает скорее на окончание процессов, чем на их начало.

С 4 мая аура затмения станет ощущаться сильнее, а 5 мая Луна в Скорпионе будет держать оборону против целого скопления планет в Тельце. Помните о правилах поведения в затмение: никаких важных решений, скандалов, рискованных занятий, посещения массовых мероприятий.

Чем тише и спокойнее пройдут 4-6 мая, тем лучше. Не нужно в эти дни заниматься ремонтом, стройкой, спортом, выяснением отношений, знакомствами, употреблять алкоголь, принимать незнакомые лекарства.

Выходные – приятный мостик, предложенный небом для выхода из затмения. Суббота порадует спокойствием: можно пересматривать любимые фильмы, читать, ухаживать за растениями. Воскресенье поможет с самодисциплиной: даже самые ленивые захотят сделать уборку или закончить что-то. Все внимание переключается на дом, семью, любимых – Венера переходит в Рак!

Овен

Овны будут заниматься финансами: если не в реальности, то в мыслях. Доходы и расходы, долги, платежи – затмение предложит подумать над этим или предложит что-то совершенно неожиданное. Разумеется, от покупок и больших трат на этой неделе вам лучше отказаться. Как и от важных решений – сейчас не время.

Телец

Голова кругом: в вашем знаке планет, как в бочке огурцов, и у каждой своя энергия, свои задачи. Придется хорошенько разобраться, какие направления срочные, а какие подождут. Следите за событиями в отношениях: затмение в Скорпионе проверит ваши союзы и партнерства на прочность и актуальность.

Близнецы

В конце недели с вами простится Венера, поэтому будет разумно сосредоточиться на завершении тех дел, которыми вы занимались с середины марта. Иначе они рискуют остаться заброшенными. Затмение в секторе гороскопа, отвечающем за здоровье и образ жизни, покажет, в какой вы сейчас форме. Наблюдайте.

Рак

Марс в вашем знаке активен всю неделю, а затем к нему присоединится и Венера – вряд ли вы сможете расслабиться и бездельничать. Появится если не масса дел, то как минимум мыслей и планов. Начинать что-то новое пока рано, а вот завершать можно. Любовь, дети, развлечения и творчество – темы, в которых нужна осторожность!

Лев

Затмение поставит Львов перед выбором или обострит проблемы, накопившиеся дома и на работе. Это одна из самых неподходящих недель для увольнения, поиска работы, поездок. Лучше всего провести этот период дома, настроившись на взаимоуважение в семье. Компромиссы во имя мира – очень мудро.

Дева

Начало недели – ваше время: можно в полной мере проявить себя, завершая дела и наводя порядки. Вы также можете отвести душу в любимых хобби. Затмение готовится принести важные новости, разговоры, визиты родственников. Опасность конфликтов будет очень высока, поэтому будьте внимательны.

Весы

Затмение в соседнем знаке не оставляет Весам шансов не заметить это событие. Вы будете заниматься своим имуществом, деньгами, размышлять о заработках и долгах. Но принимать решения об этом рано, так что если сможете, переключитесь на тему здоровья, сделайте что-то хорошее для себя. Например, отдохните.

Скорпион

Затмение в вашем знаке завершает двухлетний период перемен. При желании вы можете разобраться, что принесло вам это время, чему научило. Проявляйте осторожность во всем: в поездках, общении, еде. Вся эта неделя совсем не про дела и достижения, она про любовь к себе и заботу, отдых, внутреннюю работу.

Стрелец

Сделайте приоритетом здоровье: и физическое, и ментальное. Все остальное все равно сейчас не принесет значимых результатов. Так почему бы не сосредоточиться на таких вещах, как более гибкий график, отдых, запись к врачам на вторую половину мая. Вы также можете сейчас навсегда расстаться с вредной привычкой.

Козерог

Козерогам нужно быть очень деликатными с детьми и не торопиться в творческих проектах. Процедуры красоты, спорт, активный отдых, общение с друзьями – поставьте на паузу до следующей недели. Вам хорошо бы заняться учебой, в этой сфере вы будете продуктивны и сможете отвлечься от текучки и обыденности.

Водолей

Плутон остановится в вашем знаке и весь май проведет в нерешительном топтании на месте. Новые темы, возникшие в апреле, отыграют назад. Затмение заставит задуматься о работе, карьере или бизнесе, а также смене места жительства или других переменах дома. Решения отложите на июнь – тогда вас будет больше возможностей.

Рыбы

Звезды всеми силами стараются вытолкать вас из зоны комфорта. Побыть в тишине и покое будет сложно – за такую возможность вам придется побороться. Поездки, разговоры, учеба, суета могут отнимать много времени. Ваша задача: сохранять внутреннее спокойствие и понимание своих целей. Не давайте сбить себя с толку!