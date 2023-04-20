Май, не зевай: чем заняться в долгие весенние каникулы

Обширный выбор мероприятий на праздники.

Приближаются майские праздники. Чтобы девять дней свободы от офиса и компьютера не слились в один бесконечный серый выходной, едем в Гусь-Хрустальный, блуждаем среди скрытых фигур Дарьи Неретиной, переживаем за Тахира и Зухру и строим с Дартом Вейдером планы по завоеванию далекой-далекой Галактики. А тех, кто уже в мае скучает по зимним развлечениям, ждут на ледовом шоу Авербуха. Получатся идеальные каникулы, да еще и на шашлыки время останется.



ВЫСТАВКИ

«Комикс Миссия»

В Медиацентре «Зарядья» открывается выставка «КОМИКС МИССИЯ. Эволюция рисованных историй в России». Это большое объяснение в любви российским комиксам, вход на нее — нет, не через сувенирную лавку, но через огромный светящийся кадр комикса. Зона студий расскажет о том времени, которое впервые объединяло комиксистов в содружества — тут стены расписаны шедеврами Издательства «КОМ», «Велес-ВА», «Тема», студии «Муха», «Хронограф», отдельные инсталляции буквально вырываются из стен! Издательство Bubble пригласит в настоящую студию создания персонажей (одна из инсталляций выставки), где можно будет увидеть, как рождается вселенная отечественных супергероев. А для полного погружения достаточно найти «Капсулу времени» лаборатории «Фанерон»: исследуйте комиксы, общайтесь с искусственным интеллектом — и, кто знает, вдруг у вас получится спасти мир?

Когда: до сентября

Где: ул. Варварка, 6, стр. 1

Подробнее: https://www.zaryadyepark.ru/schedule/233704/

«В далекой-далекой Галактике»

«Звездные войны» начинаются на ВДНХ — без шуток, в павильоне №21 открывается выставка-косплей, посвященная вселенной знаменитой космической саги. На 1600 квадратных метрах разместились 200 с лишним экспонатов – от костюмов героев и аниматронных фигур персонажей «Звездных войн» до роботов и космических кораблей. Тут есть что поснимать для сториз: выбирайте любую из 10 единиц космической техники, большая часть машин воссозданы в реальную величину — их высота превышает четыре метра. А если мечтали сфотографироваться с Мандалорцем или C3PO — вам точно сюда. И помните: таков путь.

Когда: с 28 апреля

Где: павильон № 21 ВДНХ (Пр-т Мира, 119, стр. 21)

Подробнее: https://www.sw-cosplay.ru

«Жить дружно!» на ВДНХ

В павильоне «Космос» открывается выставка «Жить дружно!», посвященная 110-летию российской анимации. Это новый проект Союзмультфильма и бюро Planet9, известного публике по выставкам «Виктор Цой. Путь героя» и «Первая позиция. Русский балет». Созданная при участии крупнейших российских анимационных студий, экспозиция рассказывает об истории отечественного мультпроизводства от самых первых работ Владислава Старевича до современных анимационных лент, которые завоевывают сердца зрителей по всему миру. Зрители смогут познакомиться с этапами создания их любимых мультфильмов, узнать, как выглядели известные персонажи на первых эскизах. Сердцем экспозиции станет инсталляция в виде знаменитого фонтана «Дружба народов»: вместо девушек, символизирующих советские республики, его окружают 16 популярных мультипликационных персонажей.

Когда: апрель-сентябрь

Где: павильон «Космос» ВДНХ (Пр-т Мира, 119, стр. 34)

Подробнее: vdnh.ru

«Гимн стеклу»

В Гусь-Хрустальном стекольное производство существует с XVII века. В XIX веке владелец фабрики Иван Мальцов создал комнату образцов, где хранились самые интересные и необычные работы. Хрусталь с гравировкой и алмазной гранью, цветной и прозрачный — изделия из небольшого городка были известны не только в России, но и в Европе. С 1983 года в Гусь-Хрустальном работает Музей хрусталя. К его сорокалетию в филиале Владимиро-Суздальского музея-заповедника создали большую выставку. «Гимн стеклу» — это история промысла в тончайших изделиях, сверкающих гранях и экспериментальных формах. Всего здесь показывают больше двухсот образцов Гусевского завода.

Когда: до 18 июня

Где: г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 2А

Подробнее: https://vladmuseum.ru/ru/exhibition/actual_exhibition/gimn-steklu/

«Золото сарматских вождей»

Сокровища Филипповских курганов покажут на выставке в Белом зале Музея изобразительных искусств им. Пушкина. Впервые в экспозиции можно увидеть вместе артефакты кочевников-сарматов из фондов Уфимского исследовательского центра и Оренбургского историко-краеведческого музея. Мечи, копья, конская упряжь, одежда и украшения, ритуальные и бытовые предметы и многое другое были обнаружены во время раскопок в 1986-2014 годах. Многие золотые и серебряные предметы экспонируются впервые.

Когда: до 23 июля

Где: Волхонка, 12

Подробнее: https://pushkinmuseum.art/events/archive/2023/exhibitions/sarmatians/index.php

Маркеты Московской недели моды

В последний уикенд апреля все желающие смогут купить одежду от почти 700 российских дизайнеров на маркетах Московской недели моды, которые будут располагаться в крупнейших торговых центрах. На маркетах можно приобрести товары брендов женской, мужской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров.

Среди участников: VICTORIA ANDREYANOVA, Dasha Gauser, Sergey Sysoev, Gapanovich, ZaZa, Abzaeva, Radical Chic, SL1P, BITTE RUHE, White Crow и многие другие.

Маркет также будет иметь свою онлайн-площадку. Некоторые дизайнеры-участники разместят свою продукцию на платформе «Сделано в Москве»

Когда: 28-30 апреля

Где: ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо!», ТРК VEGAS Крокус Сити

Подробнее: https://moscowfashion.ru

ШОУ

«Чемпионы. Любимые песни о главном»

Илья Авербух недаром считается одним из лучших российских режиссеров-постановщиков: его ледовые шоу каждый раз заставляют зрителей удивляться и восхищаться мастерством исполнителей. В этот раз он подготовил особенную программу. В каждом сезоне «Ледникового периода» были номера под песни военных лет, и зрители их принимали с большим восторгом. В прошлом году Авербух решил создать целую программу из композиций, которые знакомы нам всем с детства: первые показы прошли в Петербурге с огромным успехом. И теперь «Любимые песни о главном» прозвучат в Москве. На лед «Мегаспорта» выйдут двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, победители финала Гран-при России Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. После большого перерыва вернется прекрасная танцевальная пара, двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Свои номера они исполнят в сопровождении живого оркестра и вокалистов Евгении Рябцевой и Руслана Ивакина.

Когда: 4 мая

Где: Ходынский б-р, 3

Подробнее: https://icetickets.ru/meropriyatie/ledovoe-shou-ili-averbukha-000024128

КИНО

«Банды Парижа»

В оригинале фильм Ромена Киро называется Apaches — французам об апашах рассказывать лишний раз не надо, а вот остальные зрители, вполне возможно, услышат об этой банде впервые. Она наводила ужас на Париж в конце XIX-начале XX века, а свое название получила от индейцев апачей, якобы столь же жестоких, как и они. За исторической канвой скрывается драма: красавица Билли хочет отомстить за смерть брата главарю апашей Хесусу. Попав в его банду, она очень скоро становится самым безжалостным ее стрелком. Но неожиданно для себя влюбляется в него. Фильм, который начинается как криминальная хроника, превращается в историю о двух людях, которые не могут быть вместе. В ленте снимались Алис Исааз, Нильс Шнайдер, Доминик Пинон, Росси де Пальма.

Когда: с 4 мая

Где: кинотеатры города

Подробнее: https://www.kinopoisk.ru/film/4959107

«Все страхи Бо»

Невероятно трогательная трагикомедия Ари Астера — режиссера «Солнцестояния» и «Реинкарнации» с Хоакином Феником в главной роли. Бо боится абсолютно всего — на улицах слишком опасно, чтобы выходить из дома. И вот однажды он решает отправиться в родной город. Путешествие Бо не столько географическое, сколько фантастическое — за пределы привычной жизни, времени и пространства. Похоже, это еще одна оскаровская роль Хоакина Феникса. Вместе с ним в фильме играли Натан Лейн, Пэтти ЛюПон, Паркер Поузи, Стивен Хендерсон.

Когда: с 4 мая

Где: кинотеатры города

Подробнее: https://www.kinopoisk.ru/film/4383782/

ТЕАТР

«Тахир и Зухра»

Весенняя премьера театра «Шалом», созданная совместно с фестивалем «Черешневый лес», — спектакль по пьесе Зухры Яниковой «Тахир и Зухра» в постановке режиссера Мурата Абулкатинова. В ее основе — восточная легенда о двух влюбленных, которые подобно Ромео и Джульетте, борются с превратностями судьбы. Жизнь в мегаполисе заставляет принимать нелегкие решения: работающий на стройке Тахир пытается пережить и принять решение любимой выйти замуж за другого. И в итоге играет в ее жизни определяющую роль. Необычный, почти притчевый язык пьесы задает спектаклю особый ритм – он, с одной стороны, напоминает о сказке, из которой она выросла, а с другой – показывает, как нелегко адаптироваться к новым условиям современным кочевникам, оторванным от своей культуры.

Когда: 5 мая

Где: Варшавское ш. 71, корп. 1

Подробнее: https://shalom-theatre.ru

«Третий звонок, господа!»

К 90-летию Станислава Любшина режиссер Кирилл Вытоптов поставил спектакль по повести Александра Куприна «На покое». Сюжет рассказывает об актерах, чьи дни славы остались позади, и которые превращают свою повседневную жизнь в приюте для пожилых артистов в театр. Вместе со Станиславом Любшиным на сцену выйдут Евгений Киндинов, Александр Семчев, Николай Чиндяйкин, Виктор Кулюхин, Вячеслав Жолобов, Сергей Беляев, Маргарита Якимова.

Когда: 2 мая

Где: Камергерский пер, 3

Подробнее: https://mxat.ru/timetable/05-2023/

«Дочь Фараона»

Возвращение этого балета на сцену Мариинки — событие без преувеличения значительное. Невероятно зрелищная и масштабная постановка Мариуса Петипа со множеством персонажей о любовных приключениях ожившей мумии принесла ему большой успех. В репертуаре театра спектакль продержался почти 70 лет — не помешала даже революция с ее материализмом. И вот теперь снова «Дочь Фараона» появилась в репертуаре. Что приятно, зрители увидят ее именно такой, какой она и была задумана Петипа — в театре сохранились листы с описанием партий и комментарии современников.

Когда: 1 мая

Где: Санкт-Петербург ул. Декабристов, 34

Подробнее: https://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2023/3/24/2_1900/

ДЕТЯМ

«КидБург Профессии»

Город профессий «КидБург в мае приглашает на поиски талантов. Вместе с героиней интерактивного спектакля «Соня ищет таланты» юные зрители от одного до пяти лет узнают, какие бывают способности и как их распознать. А еще их ждут веселые игры, задания для развития воображения и умения общаться — кто знает, может, после захватывающего представления ребята откроют в себе дар изобретателя или поэта? Персонажи спектакля «Переполох перед сном» Соня и добрый волшебник по имени Снюсь расскажут, как сделать время на подготовку к отдыху невероятно увлекательным, чтобы потом всю ночь смотреть яркие добрые сновидения. После представлений ребята смогут отправиться в путешествие по улицам «КидБурга» и попробовать себя в разных профессиях.

Когда: майские праздники

Где: ул. Автозаводская, 18, Театральный пр., 5, Солнечногорский р-н, 18 км Ленинградского шоссе от МКАД

Подробнее: https://moscow.city.kidburg.ru/catalog/performances/

Весенний фестиваль

Апрельское солнце превратило Аптекарский огород в настоящий оазис первоцветов – тут распустились крокусы, пролески, цикламены и даже редкие в столице пушкинии, ветреницы и хохлатки. На Весеннем фестивале цветов буквально каждый день появляется что-то новое: например, со дня на день должны расцвести магнолии и сакуры. А в мае к ним присоединятся черемуха и фруктовые деревья – груши, яблони, сливы и абрикосы. В общем, есть повод поспешить в Аптекарский огород, чтобы сделать самые эффектные фото сезона.

Когда: до июня

Где: Пр-т Мира, 26/1

Подробнее: https://hortus.msu.ru/news