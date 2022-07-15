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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова выяснила, что звезды сулят нам на следующей неделе – с 18 по 24 июля 2022 года. Гороскоп для всех знаков зодиака.
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Неделя постепенных перемен: целых три планеты в эти дни сменят знак, потихоньку меняя повестку. Вы можете и не заметить, что передумали что-то покупать, ехать в запланированную поездку или затевать важный разговор. "Все течет, все изменяется", – вот главное, что хотят сказать нам звезды.

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Две самых важных планеты, которые влияют на нас с вами, Солнце и Меркурий, переберутся в знак Льва. Многие люди наконец расслабятся, оценят прелесть летней погоды и вкус спелых фруктов. Даже самые загруженные работой вспомнят, что можно ходить на пляж и вечерами сидеть не у телевизора, а на летней веранде любимого кафе.

Яркие наряды, косметика, новая прическа – такие вещи заинтересуют не только женщин, но и мужчин. Посещаемость сайтов знакомств и очередь в ЗАГС вырастут, потому что любовь – очень близкое и понятное чувство для Льва. Как и тяга к искусству, желание рисовать, мастерить, слушать музыку, смотреть на красивые вещи и покупать их.

В то же время Венера переберется в Рак и сделает особенно привлекательными идеи, касающиеся дома, детей, семьи. Собирать гостей за большим столом, обновлять интерьер, устраивать детские (да и взрослые тоже) праздники будет не только хлопотно, но и приятно.

Разумеется, не обойдется столь сладкая неделя без ложки дегтя. Ее роль исполнит противостояние Солнца и Меркурия с Плутоном, символизирующим силы, на которые мы не можем повлиять. Пик неприятного астрособытия – 18-20 июля. Будьте в это время аккуратнее и не переценивайте свои силы!

Овен

Луна немного подпортит вам настроение во вторник – среду, но в целом неделя будет комфортной. Если решается вопрос с отпуском, однозначно берите сейчас. Вам также повезет в вопросах, связанных с личной жизнью (любовь где-то рядом!) и детьми. Например, устройство в хорошую школу, дет.сад или летний лагерь.

Телец

На четверг и пятницу лучше не планировать важных встреч и трудоемких дел, потому что вы будете не в самой боевой форме. Все остальные дни одинаково хороши, но понедельник и вторник выглядят как самые благополучные. Вы можете сконцентрироваться на домашних делах, особенно давно задуманных.

Близнецы

Лучшее время этой недели для Близнецов – суббота и воскресенье: вам будет везти. В рабочие дни не стоит заниматься чем-то архиважным, обычные рутинные дела и процессы будут получаться куда лучше. Ну а уикенд используйте на всю катушку: поездки, покупки, свидания, отдых пройдут замечательно.

Рак

В ваш знак на этой неделе перемещается Венера – желанный гость, который обычно помогает гармонизировать какую-то сферу жизни. Понаблюдайте, что вам лучше удается в этот период, и будете использовать это знание впредь. Возможно, вы будете удачливы в любви, шопинге, продажах, найдете «своего» косметолога или массажиста.

Лев

В ваш знак пожаловало Солнце, с днем рождения, Львы! С 22 июля у вас начнут прибавляться силы, улучшится настроение. Получать подарки и принимать поздравления, быть в центре внимания – все это вы очень любите. Наслаждайтесь моментом, но будьте осторожны с 18 по 21 число в местах скопления людей.

Дева

Важная неделя для Дев: Солнце перемещается в предыдущий знак, а значит, падает уровень личной энергии, наступает время паузы. Сбавьте обороты, отмените трудоемкие дела. Нужно поберечь себя. Занимайтесь только самым необходимым, ну а если сможете уехать в отпуск – это просто идеальный сценарий.

Весы

Гороскоп советует Весам не отказывать себе в развлечениях. Вам важно вести светскую жизнь, ходить в кино и рестораны, «выгуливать» свои лучшие летние наряды. Таким образом вы накапливаете внутренние ресурсы, которые потребуются осенью. А вот для тяжелых дел найдите другого исполнителя.

Скорпион

Весь июль у Скорпионов судьбоносный: вы делаете важный выбор, или обстоятельства складываются так, что приходится что-то менять. Эта неделя не станет исключением, но и пиковой ее не назовешь. События пока еще формируются, и вы можете на них влиять. Смелее отстаивайте свои интересы.

Стрелец

Солнце и Меркурий в родственном для вас знаке Лев работают, как попутный ветер – подталкивают и помогают. Особенно это касается путешествий за границу, обучения и преподавания, знакомств и новых интересов. А вот привычки и связи, которые тормозят ваше развитие, могут приносить неприятности.

Козерог

Основное правило недели: не вступать в противостояние с теми, кто выше вас на социальной лестнице, потому что сила сейчас не на вашей стороне. Также это неподходящее время для устройства на работу, повышения цен за свои услуги. Занимайтесь легкими и приятными вещами, а также своим здоровьем. Это куда полезнее.

Водолей

Сатурн в вашем знаке испытывает давление с двух сторон, а на следующей неделе прибавится и третья. Вам нужно внимательно следить за событиями и пытаться чувствовать их: где везет – продвигаться дальше, где не получается – закрывать тему. Тогда вторая часть июля будет комфортной и ваша самооценка вырастет.

Рыбы

Понедельник – самый проблемный для вас день недели, постарайтесь ничего важного не делать и не принимать близко к сердцу. Все остальное время прекрасно и благоприятно для уходовых процедур, посещения врачей, вообще любой заботы о теле и душе. Делайте каждый день 1 приятное дело для себя!

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Фото: Gerd Altmann/pixabay.com
Автор: 15 июля 2022, 16:07 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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