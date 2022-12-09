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Гороскоп
Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем

Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем

Астролог Василиса Володина предрекла страшные трагедии из-за расположения планет.
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9 декабря в подмосковных Химках на площади в 200 квадратных метрах в магазине произошел пожар, который потом разросся до 18 тысяч квадратов. В результате трагедии погиб человек. По предварительным данным спасателей, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при выполнении строителями сварки.

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Астролог Василиса Володина уверена, что в случившемся виновата совсем другая опасная закономерность. При этом на таком пожаре трагедии не закончатся. По словам Володиной, случившееся в Химках "страшно, но закономерно".

Обычно, такие бедствия происходят с разницей один-два месяца после затмения. Сейчас как раз такое время.

"Главный "провокатор" – вчерашнее противостояние Солнца с Марсом во время Полнолуния. Это не частое явление, так чтобы оба фактора сошлись сразу", – объяснила Василиса Володина.

Астролог добавила, что именно по тем же факторам сгорел Кремль в 1701 году. В то время Солнце тоже соединялось с Марсом во время полнолуния. Василиса Володина рассказала подробно, когда нужно остерегаться таких же внезапных и мощных. Это 13 и 27 ноября 2023 года, 17 октября 2024 года и 14 января 2025 года.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Пожар в Химках. Фото: скрин с видео
Автор: 9 декабря 2022, 19:39 Источник: Телеграм-канал Василисы Володиной • Требует проверки
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