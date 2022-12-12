Кризис, пандемия, катаклизмы: российский Нострадамус предсказал самые громкие события в мире

Зираддин Рзаев известен предсказаниями событий и явлений, которые к настоящему моменту уже сбылись. "Дни.ру" собрали в материале все прогнозы экстрасенса, которые поражают своей точностью.

Пандемия COVID-19

Еще до появления нового типа коронавируса, Зираддин Рзаев говорил: весь мир начнет носить маски. Такое предсказание российский ясновидец сделал еще в 2017 году, и тогда было сложно поверить в это. И не поверили. Впрочем, как и юному астрологу из Индии, который, кстати, говоря о тогда еще грядущей пандемии, был менее точен в своих прогнозах.



Имя президента Украины

Сегодня внимание всего мира приковано к граничащему с Россией и Белоруссией государству и его лидеру Владимиру Зеленскому. Актер и комик объявил о своем намерении баллотироваться в президенты в канун Нового 2019 года, и уже практически сразу Рзаев назвал его новым главой украинского государства. Экстрасенсу было очевидно, что Петр Порошенко не останется на второй срок.

Убийство Дениса Вороненкова

В январе 2017 года в интервью известному азербайджанскому изданию Рзаев сделал еще одно шокирующе точное предсказание. Тогда ясновидец "увидел" чиновника в черном автомобиле, на которого нападает вооруженный мужчина в черной одежде. Мол, тот будет лежать на спине весь в крови. И уже через два месяца в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, а убийца, раненный охранником чиновника в грудь и голову, скончался.

"Злой" преемник Трампа

Еще в самый разгар президентского срока Дональда Трампа велись разговоры о том, кто же станет следующим президентом США. В Москве тогда надеялись на улучшение отношения с Вашингтоном, однако этого не произошло. Для Рзаева отсутствие положительной динамики в российско-американских отношениях не стало удивлением.

Экстрасенс говорил: Трамп пришел в политику ненадолго, – для создания и реализации новых проектов и планов. Как только они будут готовы, в Белом доме поселится "злой президент". Сейчас мы можем наблюдать самое жесткое противостояние России и США. Вашингтон не жалеет ни сил, ни средств на конфликт на Украине.

Извержение вулкана в Исландии

Событие, которое многие не могут забыть до сих пор, – извержение вулканала Эйяфьядлайекюдль в Исландии. Тогда произошел выброс облака вулканического пепла, из-за чего нарушилось авиасообщение в Европе. Облако распространилось и на Россию. И это опасное явление не стало неожиданностью для Рзаева. В канун Нового 2009 года он заявил: "В Европе я вижу большой дым".

Громкое убийство в Тюмени

В 2013 году Зиррадина Рзаева и других экстрасенсов попросили помочь найти похищенного бизнесмена и его беременную жену. Все говорили, что предприниматель и его супруга живы, и лишь Рзаев сказал, что те убиты в лесу. Ясновидящей тогда уточнил, что у бизнесмена открытая черепно-мозговая травма. Спустя некоторое время пару действительно нашли в лесу мертвыми с ранее описанными экстрасенсом ранами.