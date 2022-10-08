Астролог Лилия Любимова подготовила актуальный гороскоп на неделю – с 10 по 16 октября 2022 года.



Неделя для реальных дел! Как часто вы смотрели в гороскоп и расстраивались: "опять не время", "опять момент неподходящий"? Мечты сбываются: пришло время для того, чтобы закатать рукава и заняться своими делами. Звезды дают зеленый свет. А еще они дают помощь и даже своего рода гарантию: сделанное сейчас будет прочным и основательным!

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Все благодаря содружеству Марса, Сатурна и подключившегося к ним Солнцу. Эта троица взяла в оборот весь зодиак и держит в тонусе даже лентяев. Марс дает силы, Сатурн решимость, а Солнце – капельку удачи, которой иногда так не хватает. Зарабатывание денег, продвижение бизнеса, спорт и дела, требующие физических сил, удадутся на славу.

Приятно, что планеты не забыли и про более мягкие сферы: любовные отношения, шопинг, заботы о здоровье и внешности, домашние дела, творчество, отдых, занятия с детьми – в этом тоже мы получим поддержку тройственного союза, но в другом составе: Венера – Луна – Сатурн. Пик этого влияния – пятница. Все как вы просили!

Не подходит неделя лишь для регистраций и открытия компаний, юридических и судебных дел, важных сделок. Для них время еще не пришло.

В целом же скучать на этой неделе могут только дезориентированные люди, которые не знают, куда податься. Не смейтесь, такое вполне возможно в этом странном 2022-м. Если это про вас, придется подождать до Нового года, когда отретроградят Марс и Юпитер. Позвольте себе пока просто жить.

Завершится неделя выходными, вполне пригодными для домашних дел, но больше всего они подходят для интеллектуального отдыха. Почитать полезную книгу, сходить в музей или театр, посмотреть познавательный ТВ-канал – несложно и очень дальновидно: что-то из услышанного / понятого в эти дни, вам обязательно пригодится!

Овен

Вы стойко пережили Полнолуние в своем знаке и теперь отдаляетесь от самой горячей поры. Осталось совсем немного, эта неделя – последняя, когда вы можете столкнуться с препятствиями. Держитесь поближе к людям, сейчас все самое лучшее будет приходить от социума и партнеров, друзей, коллег и даже соседей.

Телец

Отличная неделя для Тельцов, которые соскучились по хорошим заработкам. Есть возможность найти новые источники дохода или сделать рывок в делах, обеспечив себе потом плавный стабильный ход. В то же время не забывайте о затянувшихся с прошлого года процессах – их нужно завершить.

Близнецы

Ваш Марс на высоте: он сумел договориться не только с Сатурном, но и с Солнцем. В итоге вы будете ощущать защиту и покровительство сильных мира сего и спокойную рассудительность Сатурна. Дерзайте, это самое лучшее время 2022 года для вас, не упускайте шансы этого исключительного момента.

Рак

Уязвимое место Раков сейчас – дом. Точнее, женщины (мама, жена, сестра, дочь) – отношения с ними или их проблемы могут серьезно влиять на вас во второй декаде октября. Урегулируйте этот вопрос, чтобы он не тянул из вас энергию. В целом эта неделя выглядит благополучно, делайте все, что запланировали.

Лев

Ваша главная планета Солнце на первых ролях, и вам тоже достанется внимания публики и суматохи. Марс будет вдохновлять на дела, а Сатурн помогать их тщательно спланировать. Наиболее перспективные сферы для вас это учеба и общение. Вы сможете договориться с кем угодно и вникнуть в информацию любой сложности.

Дева

Меркурий, наконец, распрощался с вами, оставив после себя новое понимание и большой жизненный опыт. Наступает время, когда у вас хорошо получается зарабатывать деньги и продвигаться по карьерной лестнице. Владельцы собственного бизнеса могут удачно вступить в союз или попасть в партнерскую программу.

Весы

Весы продолжают отмечать дни рождений и наслаждаться вниманием окружающих. При этом звезды не жалеют и других приятностей: от Марса и Сатурна идут лучи поддержки в реальных делах, спорте, а от Венеры и Луны – в таких темах, как здоровье, красота, дети. Отличная неделя, смело беритесь за дела!

Скорпион

Для Скорпионов наступило время замедления, формирования планов. Но не вкладывайте в это всю энергию, начинайте действовать уже сейчас. В домашних делах особенно многообещающие перспективы. Однако покупать и продавать недвижимость следует очень внимательно, так как могут быть нюансы в документах.

Стрелец

Стрельцы в своей тарелке: вокруг много шума, смеха, общения, все как вы любите. Главное – не потратьте все силы на тусовки и светскую жизнь, болтовню ни о чем и попытки погреть свое самолюбие. Попробуйте извлекать пользу из всех своих контактов и разговоров, тогда вы гораздо быстрее окажетесь в нужном месте.

Козерог

Козерогам следует поторопиться: на следующей неделе вашему Плутону не поздоровится, поэтому нужно успеть к этому времени сделать все самое важное, что запланировано. Звезды поддержат вас в бизнесе, карьере, домашних делах и заботах о здоровье. Даже если сильно устанете – на следующей неделе точно отдохнете.

Водолей

Сатурн в вашем знаке сейчас настолько крут, что мало кто решится вас критиковать или обижать. Марс, Солнце, а в конце недели и Венера с Луной охотно поддерживают вас. Практически нет сфер, в которых вы не сможете добиться успеха. Разве что юридически оформлять что-то пока не стоит.

Рыбы

Проблема, связанная с семьей или домом – единственное, что может вас огорчать на этой неделе. В остальном ваши перспективы выглядят весьма оптимистично. Занимайтесь любыми делами и не отгораживайтесь от мира – общение полезно для вас не только в качестве релакса, оно принесет пользу и в делах.