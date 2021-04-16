Гороскоп на апрель Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Пятница
16 апреля
Лента новостей
22:41
Врачи спасают попавшего после похорон жены в реанимацию Инина
22:29
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
21:56
"Ноги вырву": матери Марка Горонка угрожал неизвестный
21:27
Девушка зарезала отца и сбежала на его машине с любовником
20:48
Армия Украины обстреляла монастырь в Донбассе
20:35
Ургант посмеялся над американской "Иронией судьбы"
20:10
В Казахстане потерпел крушение самолет
20:03
Водитель звезды Comedy Club устроил драку в центре Москвы
20:00
Зейналова сообщила о кардинальных переменах в жизни
19:30
"Должен поставить на ноги": сын известного актера бросил ребенка на престарелого отца
19:25
"До сих пор скучаю по Алеше": любовница Булдакова призналась в их многолетней связи
19:14
Стало известно о вопросе вхождения Украины в состав Евросоюза
19:11
В Пензе 71-летнего учителя арестовали за педофилию
18:50
Зеленский вернется в шоу Малахова
18:46
"Упадок сил и истощение организма": Волочкова попала в больницу
18:28
А вдруг проклянет! Звукорежиссер слил в Сеть необработанный голос Пугачевой
18:08
Молодая жена спасла Шуфутинского от депрессии
18:06
Куда лучше вложить деньги? Россиянам дали совет
17:58
Проблемный стояк Билана нуждается в акте
17:35
Попавшемуся с наркотиками Тиме Белорусских вынесли приговор
17:25
В России ответили на слова Зеленского о судьбе Крыма: Отрабатывает повестку иностранных кураторов
17:01
Беременна от свидетеля: обвиняемую в смерти Марьянова не успели посадить в тюрьму
16:37
"Может снова вспыхнуть": Тимати готовится к возвращению бывшей участницы "Холостяка"
16:25
Не успевший развестись с Кардашьян Уэст заговорил о новом романе: Творческая личность
15:59
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
15:49
"Точно проблемы": Бритни Спирс опубликовала призыв о помощи
15:44
"Это из детства": Пугачева призналась в опасном пристрастии
15:44
Мать сделала заявление о новом браке Аршавина
14:56
"Ну было и было!": Карина Кросс рассказала о преступном прошлом
14:49
Полное обескровливание экономики: как санкции США добьют зарплаты и пенсии россиян
14:19
"Человеческие условия": больному зеку Ефремову организовали романтическое свидание
14:15
"А есть запасные иголки?": Гузееву обкололи в эфире Первого канала
14:06
Пенсионная система в России может провалиться – эксперты ВШЭ
14:02
Зеленский назвал строительство "Северного потока – 2" энергетической войной
13:57
Шизофрения и паранойя: жену Алибасова упекли в психушку на 24 года
13:52
Показавшую округлившийся живот Варнаву поздравляют с беременностью
13:29
Россиян могут начать регистрировать на "Госуслугах" при рождении
13:25
"Нас больше нет": обруганный экс-супруг Началовой нанес удар Долиной
13:14
"Ешь червей": желающему вернусь советские пятилетки Певцову дали под дых
13:12
Сотрудники ГИБДД назвали самые опасные виды дорожных аварий
13:05
Маленькая дочь блистательно перепела главный хит Пугачевой
13:04
Дороги "встанут" намертво: москвичей предупредили о жутких пробках из-за дачников
12:57
Порядок начисления пенсий изменился для некоторых россиян
12:40
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
12:33
"Это непорядочно": коллега бросил камень в огород Гогунского
11:53
Беременная Горбань получила неожиданное предложение
11:44
"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
11:37
Вид Яковлевой в траурном наряде с бутылкой вызвал шок
11:28
В Подмосковном Сергиевом Посаде прикрыли подпольную нарколабораторию
11:17
В России изменился порядок получения ИНН
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой
Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям
Певица Манижа заявила о грязных домогательствах: Трогали за тело, за гениталии
Гороскоп
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Можете ли вы сказать, что полностью знаете себя? Что видели все свои реакции? События этой недели способно перевернуть ваши представления не только о мире, законах бытия, любви и дружбе, деньгах и бизнесе, о людях близких и незнакомых, но и о самих себе!
прочитано 213 раз

Целая плеяда планет во главе с Солнцем, в ближайшие дни перекочует в Телец, где Меркурий, Венера, а затем и главное светило пройдут поочередно через соединение с Ураном. Будет много открытий и неожиданностей, про которые обычно говорят: "если бы это случилось не со мной, не поверил бы!".

ПО ТЕМЕ

Гороскоп на апрель 2021 года

Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога

Основные события будут касаться материальной сферы, вполне земных дел: деньги, бизнес, жилье, работа, отношения, здоровье. Многое из того, к чему мы привыкли, будет рушиться, либо мы больше не сможем им пользоваться, как бы сильно нам этого ни хотелось, рассказала астролог Лилия Любимова.

Придется не просто привыкать к новому, а создавать его! Переезжать, выходить на новую работу, отвыкать от привычных маршрутов, алгоритмов действий, друзей. Это трудно, затратно, ответственно, но переложить на чужие плечи вряд ли удастся. А с другой стороны – это интересно, любопытно, азартно.

На этой неделе могут возникнуть новые союзы, партнерства, предприятия. Новые планы на отпуск, на летние месяцы, на отложенные деньги.

Выходные на этот раз не сменят повестку: наши мысли будут крутиться вокруг тех тем, которые были актуальны в рабочие дни. Вот только осторожности нужно будет проявлять больше: не пытаться самостоятельно ремонтировать электроприборы, не превышать скорость на дорогах и не заниматься экстремальными видами спорта.

С шопингом тоже пока лучше повременить: уж больно странными могут оказаться покупки, сделанные на соединении Венера-Уран!

Овен

Гороскоп на неделю гласит, что во вторник Овнам может прийти в голову блестящая идея, касающаяся заработков и прибыли. Вообще тема денег будет главным ньюсмейкером этой недели для вас: появятся новые предложения, идеи, знакомства. Большинство из них, увы, окажется слишком экзотическим.

Телец

В понедельник вечером в ваш знак триумфально войдет Солнце, а за ним и Меркурий, что сразу же сделает вас более значимыми и заметными. Даже если вы эксперт в узкой нише, все вокруг вдруг заговорят именно о вашей теме. Некоторые Тельцы даже прославятся на этой неделе, но будут и те, кому придется нелегко.

Близнецы

Пришло время прощаться с Марсом: в пятницу он покинет ваш знак, после чего вы заметите, что темп жизни понемногу замедляется и наступает более спокойное время. Но если вы не успели что-то закончить – поторопитесь, начало недели еще вполне подходит для активных и энергозатратных дел, предупреждает гороскоп.

Рак

Первые шаги Марса по вашему знаку пройдут бодро и шумно: его будут поддерживать планеты из дружественного Тельца. Вы почувствуете почву под ногами, поддержку друзей и единомышленников, незнакомых людей. Удачно сложатся все затеи, связанные с соцсетями, публичными выступлениями.

Лев

Со вторника по четверг в вашем знаке будет Луна, которая поначалу может вызывать чувство дискомфорта или несправедливости. Со стороны начальства или людей, которые выше вас по статусу, будет некоторый прессинг. Но во второй половине дня в четверг вы обретете почву под ногами, и все встанет на свои места, утверждает гороскоп на неделю.

Дева

Лучший день недели для вас – пятница, когда вы будете безоговорочно поддержаны звездами. С вами будут считаться, соглашаться, искать встреч и знакомств. Решатся дела, в которых вы завязли ранней весной – вот теперь они наконец-то сдвинутся с нуля и пойдут вверх!

Весы

Весы будут заняты финансовыми вопросами, которые вдруг выстроятся в цепочку, конца которой не видно. Возможно, вам придется оформлять документы, решать проблемы пожилых родственников. Совет от гороскопа на неделю: выходные посвятите самим себе, и это без вариантов, потому что вы нуждаетесь в отдыхе.

Скорпион

Вы будете так заняты личной жизнью или партнерскими проектами, что все остальное будете попросту не замечать. Отношения Скорпионов трансформируются – станут глубже и крепче, либо подойдут к финалу. Возможна встреча с экстравагантным человеком, любовь с первого взгляда.

Стрелец

Стрельцам гороскоп на неделю советует беречь здоровье и устроить себе щадящую нагрузку. Делайте только то, что очень сильно важно, все остальное отложите на потом. Приоритетом должны стать ваше самочувствие, ваши интересы. В воскресенье придет ощущение поддержки, помощи свыше.

Козерог

На повестке дня Козерогов-родителей появятся проблемы детей: их досуга, воспитания, учебы, здоровья. Все остальные могут обнаружить у себя новые творческие способности и интересы, либо остро почувствуют желание отдохнуть и развлечься. В выходные вы станете необычайно сентиментальными.

Водолей

Вы начнете неделю с ощущением, что можете сдвинуть горы. Но на деле окажется, что силы были переоценены. Так что гороскоп на неделю советует заранее не давать обещаний и не требовать от себя заоблачных результатов. Внезапно могут возникнуть проблемы дома: потребуется мелкий ремонт, а может и переезд.

Рыбы

В понедельник слушайте свою интуицию – особенно если занимаетесь творчеством или интеллектуальным трудом. Во вторник можете рассчитывать на помощь со стороны, а начиная со среды готовьтесь к новым, внезапно открывающимся обстоятельствам. Расслабиться не получится, предупреждает гороскоп на неделю.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Дни.ру
16 апреля 2021, 22:29 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун
Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Валентину Талызину могут похоронить рядом с мамой на Ваганьковском кладбище

Место указано
Шоу-бизнес

Беременна от свидетеля: обвиняемую в смерти Марьянова не успели посадить в тюрьму

Обвиняемая может избежать уголовного срока
Шоу-бизнес

Попавшемуся с наркотиками Тиме Белорусских вынесли приговор

Он признался в употреблении наркотиков
Шоу-бизнес

Зеленский вернется в шоу Малахова

Зрителей ждет сюрприз

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+