Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Можете ли вы сказать, что полностью знаете себя? Что видели все свои реакции? События этой недели способно перевернуть ваши представления не только о мире, законах бытия, любви и дружбе, деньгах и бизнесе, о людях близких и незнакомых, но и о самих себе!



Целая плеяда планет во главе с Солнцем, в ближайшие дни перекочует в Телец, где Меркурий, Венера, а затем и главное светило пройдут поочередно через соединение с Ураном. Будет много открытий и неожиданностей, про которые обычно говорят: "если бы это случилось не со мной, не поверил бы!".



Основные события будут касаться материальной сферы, вполне земных дел: деньги, бизнес, жилье, работа, отношения, здоровье. Многое из того, к чему мы привыкли, будет рушиться, либо мы больше не сможем им пользоваться, как бы сильно нам этого ни хотелось, рассказала астролог Лилия Любимова.

Придется не просто привыкать к новому, а создавать его! Переезжать, выходить на новую работу, отвыкать от привычных маршрутов, алгоритмов действий, друзей. Это трудно, затратно, ответственно, но переложить на чужие плечи вряд ли удастся. А с другой стороны – это интересно, любопытно, азартно.

На этой неделе могут возникнуть новые союзы, партнерства, предприятия. Новые планы на отпуск, на летние месяцы, на отложенные деньги.

Выходные на этот раз не сменят повестку: наши мысли будут крутиться вокруг тех тем, которые были актуальны в рабочие дни. Вот только осторожности нужно будет проявлять больше: не пытаться самостоятельно ремонтировать электроприборы, не превышать скорость на дорогах и не заниматься экстремальными видами спорта.

С шопингом тоже пока лучше повременить: уж больно странными могут оказаться покупки, сделанные на соединении Венера-Уран!

Овен

Гороскоп на неделю гласит, что во вторник Овнам может прийти в голову блестящая идея, касающаяся заработков и прибыли. Вообще тема денег будет главным ньюсмейкером этой недели для вас: появятся новые предложения, идеи, знакомства. Большинство из них, увы, окажется слишком экзотическим.

Телец

В понедельник вечером в ваш знак триумфально войдет Солнце, а за ним и Меркурий, что сразу же сделает вас более значимыми и заметными. Даже если вы эксперт в узкой нише, все вокруг вдруг заговорят именно о вашей теме. Некоторые Тельцы даже прославятся на этой неделе, но будут и те, кому придется нелегко.

Близнецы

Пришло время прощаться с Марсом: в пятницу он покинет ваш знак, после чего вы заметите, что темп жизни понемногу замедляется и наступает более спокойное время. Но если вы не успели что-то закончить – поторопитесь, начало недели еще вполне подходит для активных и энергозатратных дел, предупреждает гороскоп.

Рак

Первые шаги Марса по вашему знаку пройдут бодро и шумно: его будут поддерживать планеты из дружественного Тельца. Вы почувствуете почву под ногами, поддержку друзей и единомышленников, незнакомых людей. Удачно сложатся все затеи, связанные с соцсетями, публичными выступлениями.

Лев

Со вторника по четверг в вашем знаке будет Луна, которая поначалу может вызывать чувство дискомфорта или несправедливости. Со стороны начальства или людей, которые выше вас по статусу, будет некоторый прессинг. Но во второй половине дня в четверг вы обретете почву под ногами, и все встанет на свои места, утверждает гороскоп на неделю.

Дева

Лучший день недели для вас – пятница, когда вы будете безоговорочно поддержаны звездами. С вами будут считаться, соглашаться, искать встреч и знакомств. Решатся дела, в которых вы завязли ранней весной – вот теперь они наконец-то сдвинутся с нуля и пойдут вверх!

Весы

Весы будут заняты финансовыми вопросами, которые вдруг выстроятся в цепочку, конца которой не видно. Возможно, вам придется оформлять документы, решать проблемы пожилых родственников. Совет от гороскопа на неделю: выходные посвятите самим себе, и это без вариантов, потому что вы нуждаетесь в отдыхе.

Скорпион

Вы будете так заняты личной жизнью или партнерскими проектами, что все остальное будете попросту не замечать. Отношения Скорпионов трансформируются – станут глубже и крепче, либо подойдут к финалу. Возможна встреча с экстравагантным человеком, любовь с первого взгляда.

Стрелец

Стрельцам гороскоп на неделю советует беречь здоровье и устроить себе щадящую нагрузку. Делайте только то, что очень сильно важно, все остальное отложите на потом. Приоритетом должны стать ваше самочувствие, ваши интересы. В воскресенье придет ощущение поддержки, помощи свыше.

Козерог

На повестке дня Козерогов-родителей появятся проблемы детей: их досуга, воспитания, учебы, здоровья. Все остальные могут обнаружить у себя новые творческие способности и интересы, либо остро почувствуют желание отдохнуть и развлечься. В выходные вы станете необычайно сентиментальными.

Водолей

Вы начнете неделю с ощущением, что можете сдвинуть горы. Но на деле окажется, что силы были переоценены. Так что гороскоп на неделю советует заранее не давать обещаний и не требовать от себя заоблачных результатов. Внезапно могут возникнуть проблемы дома: потребуется мелкий ремонт, а может и переезд.

Рыбы

В понедельник слушайте свою интуицию – особенно если занимаетесь творчеством или интеллектуальным трудом. Во вторник можете рассчитывать на помощь со стороны, а начиная со среды готовьтесь к новым, внезапно открывающимся обстоятельствам. Расслабиться не получится, предупреждает гороскоп на неделю.