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Гороскоп
Гороскоп на апрель 2021 года

Гороскоп на апрель 2021 года

Тиана Атлас

Тиана Атлас блогер

 Профессиональный астролог с многолетним опытом. Имеет два высших образования, а также степень MBA, ведет личный блог в Инстаграм
Мягкие и чувственные энергии, которые преобладали в марте, сменяются знойными энергиями Овна в апреле. Солнце, Меркурий и Венера, будут в знаке Овен до 20-го числа. Импульс к действию почувствуют большинство знаков зодиака.
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Даже если вы по своей природе не активный человек, энергии не дадут сидеть вам дома. Воспользуйтесь моментом и начните то, что давно откладывали – от похода в тренажерный зал до открытия своего бизнеса. Во второй половине апреля энергетика стабилизируется, перестанет быть такой необузданной. Когда Солнце перейдет в земной знак Телец, мы уже сможем увидеть первые результаты своих трудов, сделанные в начале месяца. А что ожидать в апреле 2021 года каждому знаку зодиака рассказывает астролог Тиана Атлас.

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Овен

Гороскоп на апрель обещает Овнам очень удачный месяц во многих жизненных сферах, и в первую очередь – в финансовой. Все ваши успехи будут заслуженными, а стремление заработать еще больше не даст сидеть без дела. На общий тонус и иммунитет благоприятно скажутся занятия спортом, что является главной рекомендацией на апрель для свободного от работы времяпрепровождения.

Телец

Месяц сулит Тельцам много нового, и в первую очередь тех перемен, к которым вы сами давно стремились. Вам действительно пора менять курс, прошлые убеждения заставляют вас стоять на месте. Гороскоп на апрель рекомендует для начала постараться вывести свое финансовое положение на новый, более качественный уровень. А что касается личной жизни, то здесь ожидает затишье в плане новых кандидатов, разве что, активизируются ваши бывшие партнеры.

Близнецы

Месяц новых знакомств Близнецам обеспечен, – обещает гороскоп на апрель. Будет даже лучше, если вы сами станете проявлять активность при знакомстве с противоположным полом и потенциальными бизнес-партнерами. Кстати, не бойтесь «смешивать» личные отношения с деловыми, ваше природное очарование сыграет вам только на руку. Именно связи помогут Близнецам достигнуть в апреле своих целей.

Рак

Ракам в апреле предстоит хорошенько поднажать для достижения успехов в работе, быстрых денег гороскоп на апрель не обещает. Подобный кризис позволит вам многое переосмыслить и заняться поисками дополнительных источников дохода, в чем безусловно есть свои плюсы. Личная жизнь для вас отойдет на второй план, что даже вас и не огорчит. Но, без хороших новостей гороскоп на апрель Раков не оставил, – вы сможете победить многие недуги со здоровьем.

Лев

Отличное время для повышения квалификации, – уверяет гороскоп на апрель. Львы действительно способны на еще большее, чем имеют сейчас. Также, вы вполне готовы и созрели для того, чтобы обучать других профессиональным навыкам и умениям. Запустите свой собственный авторский обучающий курс или создайте гайд по теме, в которой являетесь профессионалом. Одинокие Львы имеют все шансы встретить в апреле если не любовь на всю жизнь, то партнера для долгосрочных отношений точно.

Дева

Весна поглотит Дев с головой, все ваши мысли будут о любви и романтике, а на работе сосредоточиться будет крайне сложно. Впрочем, такое положение дел лично вас вполне устраивает, что самое главное. Апрель благоприятен для накоплений, да и глобальных финансовых расходов в этом месяце не предвидится, – намекает гороскоп на месяц. Здоровье Дев станет еще крепче, главное, не подорвите его любовными переживаниями.

Весы

Весов ожидает динамичный месяц коммуникаций. С бизнес-встречи бегом на свидание, – в таком режиме пройдет для вас апрель. Оно и хорошо, полезные знакомства вам сейчас просто необходимы. Но, разделяйте работу и личную жизнь, – предостерегает гороскоп на апрель. Многие Весы задумаются о собственном бизнесе, сейчас действительно самое время!

Скорпион

Скорпионы, будьте особенно внимательны к своему здоровью в этом месяце, – предупреждает гороскоп на апрель. Пройдите профилактический осмотр, сдайте анализы, запаситесь витаминами. Многие Скорпионы в апреле задумаются о пополнении в семье. Кстати, ваше финансовое положение в этом месяце заметно улучшится.

Стрелец

Стрельцы в этом месяце будут склонны к меланхолии, – предостерегает гороскоп на апрель. От негативных мыслей вас будет спасать общение с единомышленниками, поэтому, на все предложения провести время в обществе отвечайте согласием. Кстати, знакомства с новыми людьми в апреле помогут со временем поправить ваше финансовое положение, кто-то из новых знакомых окажется очень влиятельным. Одинокие Стрельцы с большой вероятностью встретят в апреле свою вторую половинку.

Козерог

Козероги, вам пора выводить свое творчество на более широкий уровень, – рекомендует апрельский гороскоп. То, что вы делали раньше для узкого круга людей (будь то кулинарные изыски или роспись картин), теперь вполне заслуженно может обрести свою преданную армию поклонников. Возможно, вы немного стесняетесь своих талантов, но звезды обещают вам помочь достичь успехов. Месяц также благоприятен для ремонта, займитесь этим вопросом.

Водолей

Апрель-месяц для Водолеев будет полон неожиданностей, но и без приятных сюрпризов не обойдется. Кто-то из представителей этого знака зодиака получит предложение руки и сердца, а кто-то решит сменить место работы. Будьте готовы ко всему и самое главное – принимайте все с благодарностью. Многие Водолеи в апреле стремительно взлетят вверх по карьерной лестнице, – радует гороскоп на апрель.

Рыбы

Рыбы рискуют в апреле влюбиться без памяти, – предупреждает гороскоп на месяц. Оценивайте своего партнера трезво и не принижайте себя, не факт что ваши отношения продлятся долго. Разумнее всего будет направлять свою основную энергию на спорт, так вы быстро будете разряжаться с пользой. Рыбам в целом рекомендуется отвлекаться больше и не накручивать себя по пустякам.

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Фото: Дни.ру
29 марта 2021, 14:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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