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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет очередная неделя – с 20 по 26 декабря 2021 года.
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Новогодняя ночь все ближе! Предстоящая неделя поможет определиться с тем, где и как мы хотим ее провести. Да-да, многие из нас обнаружат, что хотят чего-то нового. Подобные настроения будут вызваны ретро-Венерой, эта она захочет перемен.

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Но главным событием недели будет вовсе не Венера, а Солнце – светило во вторник перейдет в знак Козерога, в котором оно находится всегда в момент наступления Нового года. Это добавит нам серьезности и деловитости, что очень пригодится, т. к. добрый Юпитер в понедельник может сыграть с нами плохую шутку.

Он ослабит бдительность тех, кто старательно экономит деньги, строит карьеру, ведет свое дело, борется с лишним весом. В итоге многие рискуют сорваться с катушек и наделать глупостей. Особенно будьте осторожны в понедельник, когда Юпитер сделает дружественный аспект к Солнцу.

Чтобы использовать ситуацию себе во благо, можно обращаться в этот день к начальству или чиновникам, в суд, к юристам, в органы власти – ответ будет скорее положительным. Также понедельник подходит для сдачи экзаменов и зачетов, усвоения новой информации, переговоров, заключения сделок.

К пятнице активность желательно свернуть – в этот день последний раз в 2021 году скрестят шпаги Сатурн и Уран, конфликт которых многие астрологи считают причиной ковидных событий. Пятница не подходит ни для деловой, ни для личной жизни. Покупки, процедуры красоты, встречи, свидания – разочаруют.

Выходные пройдут под знаком Нептуна: мир красоты и духовности будет понятен и приятен даже самым упертым прагматикам. В такие моменты хорошо посещать храмы, молиться, медитировать, делать добрые дела, слушать музыку, читать детям сказки, заниматься творчеством, украшать дом.

Овен

Звезды помогут вам закончить год на высокой ноте в таких сферах как карьера, бизнес, реклама, проведение публичных мероприятий и праздников. Здесь вам будет удаваться если не все, то многое. Обратите внимание на среду – в этот день ваши усилия могут окупиться многократно.

Телец

Во вторник у вас будет уникальная возможность добиться успеха в делах, связанных с информацией, перевозками, договорами, учебой. Если вам нужна консультация по сложному вопросу, записывайтесь именно на этот день. Четверг будет самым сложным – обострятся старые проблемы.

Близнецы

Ваш управитель Меркурий на этой неделе сделает прекрасные аспекты к высшим планетам, Урану и Нептуну. Вы сможете лучше понимать и чувствовать собеседников, вам даже могут открыться их тайны. Это хорошее время для занятий йогой, искусством, консультаций психолога.

Рак

Неделя начнется с острого момента в личной или деловой жизни. Не проводите в понедельник и вторник важных встреч, собеседований, свиданий – они могут пройти эмоционально, но безрезультатно. Другое дело пятница: у вас будет и энтузиазм, и удача, так что вы многого достигнете в этот день.

Лев

Звезды призывают заострить внимание на своем здоровье. Может быть вы работаете на износ, мало спите или забросили диету? В целом же планеты к вам благосклонны. В понедельник и вторник можно обращаться к начальству с просьбами, в среду – делать дела, в которых важны напор или смелость.

Дева

Вы сможете поддерживать высокий темп на этой неделе. Вторник будет хорош для учебы и обращений к вышестоящему руководству. Пятница – день спорта, личных достижений и творчества, а также занятий с детьми. В выходные у вас получится сделать свой дом необыкновенно красивым.

Весы

Весы окажутся среди тех, кто получит перед Новым годом незапланированные доходы и… лишние килограммы. Но основные события этой недели будут касаться семьи, недвижимости или семейного бизнеса. В четверг следите за детьми, откажитесь от физических нагрузок.

Скорпион

Скорпионы будут виртуозно общаться, легко договариваться, подписывать документы, много передвигаться и всюду успевать. Успех придет и в виде денежных знаков, если вы готовы взять ответственность на себя или еще как-то проявиться. В конце недели вы замедлитесь, захотите уединения.

Стрелец

Ваша правящая планета Юпитер поможет начать неделю на высокой ноте: вам повезет, удача выберет Стрельцов среди многих! В среду вы сможете настоять на своем, принять волевое решение или отлично поработаете физически. Далее вам стоит снизить обороты и дать себе отдых, чтобы восстановить ресурс.

Козерог

В среду в ваш знак войдет Солнце, с днем рождения, Козероги! Кроме светила, на вашей территории находится пара Венера – Плутон, которая будоражит чувства, и Меркурий, пытливо сующий нос во все дела. Так что это будет активная и интересная неделя, с большим количеством событий.

Водолей

Юпитер по прежнему играет главную скрипку в вашей повседневности, и на этой неделе, к счастью, это будет игра в вашу пользу. Вы можете рассчитывать на положительное решение своего вопроса у чиновников или начальства, успех в социуме. Главное – не попадите в любовные сети, иначе все испортите.

Рыбы

Это последняя неделя, когда вы можете действовать закулисно, не афишируя свои дела. Если вы понимаете, о чем это – поторопитесь все завершить. Уже с середины недели вы все чаще будете на виду, среди людей, что будет вам льстить. Прекрасным днем будет воскресенье, вы почувствуете прилив сил.

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Фото: W. Layer / blickwinkel / www.globallookpress.com
19 декабря 2021, 06:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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