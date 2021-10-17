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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Астролог Лилия Любимова рекомендует россиянам заняться карьерой и завершить начатые дела.
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Готовы к быстрому темпу жизни? События больше не будут буксовать – планеты вышли на финишную прямую! Теперь наша с вами задача – завершить все, что было намечено на 2021 год, или наоборот, выбросить планы в мусорную корзину и отправиться туда, куда хочется.

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В понедельник закончат ретро-движение две важных планеты, Меркурий и Юпитер, причем вторая из них сразу же получит энергичную поддержку Марса. Самое время возвращаться к полноценной деловой активности: можно открывать и закрывать бизнес, менять работу, искать партнеров, давать рекламу, запускать новые продукты и услуги.

В личной жизни тоже закончится период безвременья: Венера в Стрельце шустра и жаждет приключений, а Марс в Весах страстно желает общаться. Полнолуние в Овне в среду, 20 октября, сделает для многих вновь актуальными свидания, флирт, эмоциональные объяснения и любовные переживания.

Но это полнолуние будет не только о любви. Участие в нем Плутона говорит о событиях более глобальных, которые заденут всех нас. Будет это касаться коронавируса, цен на энергоносители, курса валют или других масштабных событий – время покажет. Однако проявить особую внимательность в середине недели будет не лишним.

Что касается выходных, они окажутся во власти бурного выяснения отношений между Плутоном и Марсом. Увы, в это время возможны конфликты, проявления насилия, громкие скандалы. Поэтому еще один октябрьский уикенд звезды советуют провести как можно спокойнее и аккуратнее.

Овен

Неделя может стать необычайно продуктивной и успешной, если вы сможете владеть собой в непростых ситуациях, т.к. полнолуние в вашем знаке наверняка сделает какие-то события последней каплей. Сохраняйте выдержку и опирайтесь на свои сильные стороны – победа не заставит себя ждать.

Телец

У Тельцов наступит развязка в глубоко личном деле, и нет никакой необходимости ставить в известность об этом окружающих. Не предавайте себя, бережно охраняйте собственные границы. Будьте в хорошей форме на работе – там возможны приятные сюрпризы.

Близнецы

Все течет, все изменяется. Вы почувствуете облегчение, поставив точку в дружбе или покинув группу бывших одноклассников – вам больше не по пути, и это нормально. Удача улыбнется в таких делах, как творчество, воспитание детей, спорт, посещение парикмахера или покупка новой одежды.

Рак

Полнолуние принесет новости, касающиеся работы или бизнеса, учебы. Вы получите известие или документ, которого долго ждали. Решится какой-то вопрос и закончится период неопределенности. Кто-то из членов вашей семьи станет больше зарабатывать, так что общий бюджет вырастет.

Лев

Внезапно перед вами откроются новые горизонты – таким будет эффект полнолуния в родственном для вас знаке Овна. Это прекрасный момент для того чтобы начать учиться, кардинально сменить работу или даже вид деятельности, посетить новую страну, найти клиентов или покупателей за рубежом.

Дева

Настоящий денежный дождь! Девы получат прибыль от ценных бумаг или компенсацию, алименты, либо какие-то деньги от государства. На работе тоже будут происходить события, касающиеся финансов. Если вы ждали ответа от налоговой службы – он придет на этой неделе.

Весы

Меркурий в вашем знаке наконец-то резво побежал вперед, подталкивая дела и даже ускоряя ваши мысли. Прекрасный аспект Марса с Юпитером во вторник создаст крайне выгодные обстоятельства – действуйте, не откладывая! А вот личная жизнь может подбросить проблем, будьте готовы.

Скорпион

Скорпионам предстоит сдать экзамен на любовь к себе. Что бы ни происходило, ставьте свои интересы выше чужих – таков совет звезд. Избегайте толпы, не общайтесь с заболевшими, ложитесь спать до полуночи. И не опаздывайте на работу – вас могут повысить в должности или поднять зарплату.

Стрелец

Эта неделя принесет вам то, что не купишь за деньги – яркие впечатления, радостные события, без которых жизнь становится пресной. Возможно, вас ждет публичное выступление, победа в соревновании, любовь с первого взгляда или новость о том, что вас ждет пополнение в семье.

Козерог

Закроется вопрос, связанный с домом и семьей – будет принято окончательное решение. Даже если оно вас расстроит, это все же лучше, чем неопределенность, не так ли? Козероги, которые ищут работу или мечтают о карьерном росте, получат обнадеживающие новости.

Водолей

Сатурн и Юпитер в вашем знаке в хороших отношениях с другими планетами, так что вы не будете обделены поддержкой звезд. В середине недели появятся новые предложения, свежие идеи, ради которых, правда, вам придется оставить зону комфорта. Полагайтесь в принятии решений на свою интуицию.

Рыбы

Полнолуние принесет новости, касающиеся ваших доходов, и вы либо точно знаете, либо догадываетесь, о чем речь. Юпитер окажет поддержку в реализации планов, о которых вы предпочитали никому не рассказывать. Следите за возможностями, которые появятся на этой неделе – за ними будущее!

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Фото: pixabay.com
Автор: 17 октября 2021, 23:59 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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