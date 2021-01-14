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Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года

Фото: Zhouzhiyong/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Рыбам сегодня все дается легко, Раки страдают от нерешенных вопросов, а Тельцы мечтают о домашнем уюте. Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, советует пользоваться возможностями и не оглядываться на прошлое.
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Овен

Овны в этот четверг полны сил и энергии. Кажется, вы решили внутреннюю дилемму, связанную с близким человеком, и теперь готовы горы свернуть. Правда, не стоит погружаться в чувства с головой, рассудок уже не раз спасал вас из неловких и неприятных ситуаций, поэтому не игнорируйте его. Во второй половине четверга Овнам стоит отказаться от спонтанных трат, есть высокая вероятность пустить деньги на ветер.

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Телец

Тельцам сегодня хочется домашнего тепла и уюта. Что ж, не стоит противиться своим желаниям, поэтому по возможности откажитесь от дел, проведите время с семьей дома. Особенно приятно лежать под одеялом, когда на улице бушует зима и мороз опускается к 20. Во второй половине дня вы будете полны энергии, поэтому Тельцам стоит рассмотреть это время для работы.

Близнецы

В этот четверг Близнецам стоит предельно внимательно относиться к своему здоровью. Кажется, вам лучше не игнорировать сигналы, которое посылает тело – высока вероятность, что ему сейчас нужна помощь. Во второй половине дня Близнецам лучше всего отдохнуть и посвятить себя рутинным домашним делам. Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, рекомендует отказаться от спонтанных покупок.

Рак

Раки в этот четверг страдают от нерешенных вопросов, связанных с работой. Кажется, вы занимаетесь не совсем тем, что вам по душе. Однако есть вероятность, что очень скоро у вас многое поменяется, если вы проявите активность и инициативу. Вечером в четверг Ракам лучше всего отказаться от поездок и встреч с друзьями, чтобы привести голову в порядок и подготовиться к непростой пятнице.

Лев

Львы в этот четверг всеми силами пытаются не поддаваться унынию. Не переживайте, уже очень скоро вы получите то, что так давно хотите – нужно лишь немного подождать. Вторая половина дня окажется продуктивной с точки зрения работы, постарайтесь показать все свои навыки – это увеличит вашу ценность как сотрудника и продвинет по карьерной лестнице. Львам стоит позаботиться о себе.

Дева

Сегодня Девам можно расслабиться и получать удовольствие от себя. Кажется, в последнее время вы делали достаточно, чтобы добиться успеха в работе и личной жизни, поэтому можно с удовлетворением пожинать плоды. Вечером в четверг Девам лучше всего провести время с с семьей, чтобы набраться сил. Также можно подготовить рабочие материалы для пятницы – день обещает быть сложным. Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, рекомендует избегать суеты.

Весы

Весам в этот четверг стоит внимательнее относиться к работе. Несмотря на усталость, нужно включить максимальную концентрацию, чтобы не допустить ошибок. Есть вероятность, что они могут выйти вам слишком дорого. Вечером Весам лучше всего заняться собой – позаботьтесь о себе, проверьте здоровье или выполните уход за телом. Также вторая половина дня идеально подойдет для решения семейных проблем.

Скорпион

Скорпионы в этот четверг готовы исследовать все новое. Кажется, вы лишь недавно открыли в себе способность к легкости в общении и пересмотрели свои взгляды на обязательства сторон. Сегодня вам стоит быть аккуратнее с противоположным полом – вероятно, вас захотят обмануть. Вечером Скорпионам стоит лучше прислушиваться к собственным желаниям и не игнорировать "звоночки", которые вы слышите рядом с не теми людьми.

Стрельцы

Стрельцам сегодня будет везти и в работе, и в личной жизни. Кажется, вы давно наметили ряд преобразований в профессиональной сфере – что ж, лучше всего не откладывать. Во второй половине дня постарайтесь сосредоточиться на личных ощущениях, кажется, вам стоит переосмыслить некоторые моменты, связанные с карьерой. Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, советует Стрельцам пользоваться привилегиями.

Козерог

Козерогам сегодня нужно внимательно относиться к своим желаниям и потребностям. Пожалуйста, не игнорируйте усталость, организм намекает, что пора сделать паузу в работе и отдохнуть от домашних обязанностей. Посвятите время безделью – это будет отличная перезагрузка, вот увидите. Возможно, даже горячая ванна станет спасением для Козерогов в этот четверг.

Водолей

Водолеи сегодня чересчур ранимы. Если есть возможность отменить дела и остаться дома, лучше всего поступить именно так. Посвятите себя бытовым вопросам, а вот вечером будет прекрасное время для творчества. Не торопитесь поставить на себе крест, силы ненадолго оставили вас. Водолеям стоит внимательнее прислушиваться к внутреннему голосу.

Рыбы

Рыбам в этот четверг все будет даваться легко. Не стоит упускать такой шанс, лучше всего направить удачу в рабочее русло. Если вы давно мечтали что-то предложить начальству для улучшения или преобразования вашей сферы деятельности, то сегодня самое время. Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, рекомендует Рыбам настаивать на своем до последнего, потому что сегодня вы правы почти во всем.

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Автор: 14 января 2021, 00:07

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