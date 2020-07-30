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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Тельцам следует использовать надежные пути, Близнецов могут побеспокоить "тени из прошлого", а Раки смогут спланировать долгожданный отдых. Подробности читайте в свежем гороскопе на сегодня от "Дни.ру".
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Овен

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Сегодня в голове Овнов будет роиться много вопросов. Какие-то из них будут носить планетарный мировоззренческий характер, какие-то будут тривиальными и бытовыми. Как бы то ни было они займут ваше внимание, а ответы будут не очевидны. Гороскоп говорит, не волнуйтесь и не ломайте себе голову, скоро это пройдет. Где-то вы найдете нужные ответы, а где-то вопросы станут неактуальными. И тогда ваш мир снова будет казаться спокойным и упорядоченным. Хорошее состояние, которым можно наслаждаться.

Телец

В этот день Тельцам стоит действовать проще, по проверенным и наработанным схемам. Да, безусловно, вы уникальная личность, но сегодня чересчур творческий и вычурный подход может помешать выполнить работу. Поэтому в пятницу, 31 июля, решайте задачи самым верным способом. Также Гороскоп говорит, если в последнее время вы стали часто ловить подобное ощущение, что вам не хватает творческой свободы и самовыражения, то нужно подумать над тем, чтобы попросить повышение, где открываются новые горизонты, или, быть может, вовсе сменить род деятельности.

Близнецы

Сегодня Близнецов могут побеспокоить "тени прошлого". Какие-то незавершенные ранее дела, договоренности, отношения. Постарайтесь, при возможности, конструктивно завершить эти вещи. В любом случае следует избегать обвинений и конфликтов. Также гороскоп говорит, что в этот период следует обратить пристальное внимание на собственное здоровье и не нагружать свой организм вредными факторами.

Рак

Для Раков сегодня хороший период, чтобы спланировать свой отдых. Это может быть не обязательно дальняя поездка. Просто это должно быть времяпрепровождение, которое обеспечит вам смену обстановки и качественную рекреацию. Поэтому в пятницу, 31 июля, вполне можно заняться рассмотрением доступных вариантов. Гороскоп говорит, после такого отдыха вы почувствуете себя гораздо лучше.

Лев

Сегодня Львам следует быть честными, особенно с любимыми людьми. Возможно, в последнее время в ваших отношениях не все было гладко. Но вполне в ваших силах привести ситуацию в норму и сделать так, чтобы огонь чувств снова ярко горел. Для этого может помочь приятный совместный досуг. Но гороскоп предупреждает, лукавить и обманывать в этот период не стоит. Неискренность с высокой долей вероятности будет распознана и лишь усугубит ситуацию.

Дева

Это будет день многих возможностей. Сегодня Девы смогут максимально эффективно использовать свой творческий потенциал и жизненную энергию. Находитесь в режиме фонового поиска счастливых возможностей. Что-то вы обязательно найдете для себя. Гороскоп говорит, что некоторые новые начинание в пятницу, 31 июля, могут стать настоящим трамплином к успеху в ближайшем будущем.

Весы

Сегодня в воздухе будет витать напряженность, Весы. Это не обязательно будет связано непосредственно с вами. Возможно, подобная атмосфера будет исходить от окружающих людей. Поэтому гороскоп советует, постарайтесь абстрагироваться от чужих проблем и конфликтов, чтобы не быть в них затянутыми. В противном случае это отразиться на вашем эмоциональном состоянии и даже может иметь эффект в материальном плане.

Скорпион

Скорпионам лучше сегодня потратить день на то, чтобы привести в порядок и структурировать свою жизнь. Даже если вы предпочитаете не думать о материальных вещах, обстоятельства заставят вас заняться мирскими делами. Пусть некоторые из задач будут рутинными и неинтересными – необходимо проявить волю и выполнить их. Гороскоп говорит, в пятницу, 31 июля, к концу дня вы почувствуете себя лучше, испытывая удовлетворение от успешно завершенного фронта работ.

Стрелец

Вы будете находиться сегодня на перекрестке. Стрельцам нужно будет сделать выбор, каким путем пойти: проверенным и безопасным, или рискованным, но сулящим большой успех. Гороскоп говорит, что необходимо взвесить все за и против и просчитать свои шансы. Иногда "кто не рискует – не пьет шампанского", а порой "тише едешь – дальше будешь". Выбор будет не из легких, поэтому хорошо подумайте, прежде чем принять окончательное решение.

Козерог

Наконец, Козерог, вы сможете вздохнуть с облегчением. Вполне вероятно, в последнее время у вас были поводы для беспокойства. Но сегодня ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Гороскоп говорит, в пятницу, 31 июля, вы сможете увидеть свет в конце тоннеля. Но это совсем не значит что можно совсем расслабиться и не думать ни о чем. Наоборот, вы своими действиями должны помочь позитивным изменениям и закрепить их.

Водолей

Постарайтесь схватывать налету главное. Сегодня Водолеям желательно оградить себя от потока мусорной информации, которая будет забивать все вокруг. Сосредоточьтесь на главном, старайтесь за всеми процессами видеть четкую структуру, как инженер. Гороскоп говорит, только выбор приоритетов и сосредоточенность на них в данный период может привести к ожидаемому успеху.

Рыбы

Сегодня у Рыб центральная тема жизни – созидание. Если вы представитель творческой профессии, то в пятницу, 31 июля, фронт приложения подобных сил вы найдете без особого труда. В прочих же случаях нужно поискать, где можно использовать свой креатив. Гороскоп говорит, у вас в голове много толковых идей. Почему бы не попробовать реализовать их? Вам нечего терять в любом случае. Напротив, вы можете быть приятно удивлены собственными выдающимися способностями.

30 июля 2020, 17:47

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