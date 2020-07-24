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Гороскоп
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года

Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Овнам не следует лезть в чужие дела, Тельцам предстоит отстаивать свою позицию, а Рыбы смогут создать вокруг себя пространство любви. Подробности читайте в гороскопе на выходные, 25 и 26 июля 2020 года.
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Овен

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На этих выходных, 25 и 26 июля, Овнам не следует лезть в чужие дела. Не будьте излишне любопытными в том, что касается других людей. Если вас захотят снабдить какой-то информацией или услышать ваше мнение – вас пригласят. Если нет – занимайтесь собой, не пытаясь во что бы то ни стало влезть в чужие разговоры и секреты. Также гороскоп советует, уменьшите свою критику и остерегайтесь сплетен.

Телец

Вероятно, что у Тельцов будут серьезные разногласия с другими людьми на тему, как все должно быть сделано и устроено. Будьте готовы аргументировано отстаивать свою позицию. У ваших оппонентов могут быть весьма острые языки. Возможно, ситуация будет такова, что компромисс будет вполне действенным решением, которое в общем и целом удовлетворит всех. Гороскоп говорит, будьте настроены на динамичный, но все же конструктивный диалог, и работайте вместе, чтобы придумать лучшую стратегию для всех участников обсуждения.

Близнецы

Ничего не принимайте на веру. Поступающая к Близнецам информация может содержать принципиально важные ошибки и неточности, поэтому без фильтрации и перепроверки использовать ее будет нельзя. Обращайте также внимание на невербальные сигналы, поступающие от собеседников. Гороскоп говорит, в эти дни вы должны слушать не только ушами, но также глазами и сердцем.

Рак

Эти выходные для Раков пройдут под знаком путешествий. Это могут быть как короткие, так и весьма масштабные поездки. Также это может быть обдумывание планов на отпуск или наслаждение от фильмов и блогов о дальних странах. Если у вас нет повода или возможности путешествовать – придумайте себе маленькое приключение. Пусть это будет хотя бы прогулка в парке. Просто можете на время уйти от вашего привычного окружения и исследовать другие тропы жизни.

Лев

Не стоит быть в эти дни поверхностными или рассеянными. Если Львы не будут обращать должного внимания на собеседников, то могут пропустить что-то очень важное из сказанного. Самая ценная информация может быть очень мимолетной в передаче и выражаться полунамеками, поэтому ее нужно не пропустить и правильно распознать. Также гороскоп советует, в эти выходные, 25 и 26 июля, не отвергайте другие мнения только потому, что они новы и отличаются от ваших собственных.

Дева

Активно выражайте свои мысли. Девам не стоит в эти дни отсиживаться в стороне и помалкивать. У вас есть сила и внутреннее содержание, чтобы донести до окружающих важные слова. Поэтому не упускайте возможность проявить свой острый ум. Также гороскоп говорит, в эти выходные вы можете находить слова и поступки других людей довольно спорными (и это еще мягко говоря), но, вероятно, не стоит высказывать свои истинные мысли в формате деструктивной критики. Только если вежливо и деликатно.

Весы

Вы можете чувствовать себя немного потерянными. То, что Весы думают и чувствуют, будет не совсем согласоваться с контекстом текущих дней. Не исключено, что это породит некоторый диссонанс, но здесь вряд ли можно будет что-то сделать. Только перетерпеть. Гороскоп говорит, чтобы в этот период можно отвлечься и качественно отдохнуть, отстранившись от внешних раздражителей.

Скорпион

В эти выходные мысли у Скорпионов будут ясны и остры. Вы можете использовать это состояние, чтобы подготовиться к новым свершениям и началу амбициозных проектов. И речь идет не только о работе – это могут быть самые разные сферы жизни. Гороскоп говорит, смотрите сразу в суть проблемы, не ходя вокруг да около. Занимайтесь деятельностью, которая полезна для вас и перспективна. В этот период у вас нет причин сомневаться в себе.

Стрелец

В этот период Стрельцы будут склонны генерировать какие-то новые, даже порой радикальные мысли, которыми вы сможете поделиться с другими людьми. Теми, кто сможет оценить их по достоинству. Также вокруг будут мелькать возможности, которыми вы сможете воспользоваться. Гороскоп говорит, будьте натойчивы в продвижении своих прогрессивных мыслей. В то же время общение с людьми, которые обладают противоположными точками зрения, окажется весьма ценным. Примите их позицию к сведению.

Козерог

В эти выходные Козерогам следует обратить внимание на свое здоровье. Постарайтесь настроиться на позитив. Исключите из своего рациона излишки, минимизируйте вредные привычки. Если вы давно собирались заняться спортом, нормализовать свой жизненный график или как следует отдохнуть – сейчас самое время. Гороскоп напоминает, в здоровом теле - здоровый дух.

Водолей

Водолеям не стоит торопиться в эти дни. Чем более важна и ценна для вас предстоящая задача, тем более ответственно нужно подойти к ее решению. Хорошенько все обдумайте и составьте действенный план. Только так можно проложить путь к успеху. Но гороскоп предостерегает, продуманность – не означает прокрастинацию. Будьте вдумчивы и аккуратны, но при этом решительно действуйте, не занимаясь постоянным откладыванием шагов.

Рыбы

Уделите внимание своему любимому человеку и близким. В эти выходные, 25 и 26 июля, хорошее время для того, чтобы дарить самые теплые и нежные чувства важным для вас людям. Вы сможете создать очень приятное и питательное пространство для всех, кто в него попадет. Оно будет расслаблять, доставлять радость и даже иногда исцелять. Это стоит того. Совет гороскопа: зажгите свое внутреннее солнце!

Гороскоп на июль | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Любовный | Китайский | Славянский

24 июля 2020, 14:43

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