Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года

Близнецов ждет круговорот мыслей, Львы получат награду за упорный труд, а Дев потянет на авантюры. Об этом и многом другом читайте в гороскопе на сегодня.

Овен

Сегодня Овны почувствуют легкость в работе. Дела будут идти как по маслу. Вы можете использовать это время для самых настоящих прорывов в своей деятельности. Или хотя бы для ликвидации всех возможных долгов и "хвостов". Гороскоп говорит, в пятницу, 17 июля, успехи могут открыть вам новые двери. Это может быть доступ к важной информации, новые контакты и связи и заманчивые перспективы.

Телец

У Тельцов сегодня будет отличный день для любви и дружбы. Может сделаться так, что длительные приятельские отношения внезапно перерастут в нечто большее. Вы можете увидеть человека в совершенно новом свете и понять, что он очень привлекательный. Гороскоп также говорит, если у вас уже есть постоянная пора, то это время хорошо подойдет для углубления ваших отношений и приятного совместного времяпрепровождения.

Близнецы

В голове у Близнецов будет роится множество мыслей. Какофония желаний и смыслов может дойти до такого уровня, что возникнут проблемы со сном, а сновидения будут весьма странными. Не следует придавать этому большого значения. Гороскоп говорит, в пятницу, 17 июля, постарайтесь немного расслабиться и отвлечься, хотя бы ненадолго отключив "бетономешалку" в своем мозге. А чтобы минимизировать сложности со сном, лучше всего вечером прогуляться. Это очистит ум и тело, отработав лишнюю возбуждающую энергию.

Рак

Сегодня у Раков день хорош для романтики и вопросов карьеры. Вам могут открыться новые возможности для работы и дополнительные источники дохода. Что же касается дел сердечных, это хорошее время для того, чтобы найти гармонию внутри себя, зажечь внутреннее солнце и подарить свет окружающим людям, которые могут в нем нуждаться. Гороскоп говорит, почувствуйте себя "ангелами", не ведающими негативных эмоций, и способных заставить расцветать все вокруг себя.

Лев

Тяжелая работа в течение продолжительного времени может, наконец, привести к увеличению дохода. Львы сегодня смогут почувствовать отдачу от результатов собственного творчества и креатива. Весьма вероятно, что ваши успехи будут по достоинству оценены со стороны друзей и коллег. Готовьте принимать комплименты. Вы будете чувствовать гордость и уверенность, и на это, безусловно, есть веская причина. Гороскоп говорит, в пятницу, 16 июля, не забудьте себя побаловать – это может быть долгожданная покупка или просто праздничный ужин.

Дева

В этот достаточно спокойный период вы почему-то будете склонны к авантюрам. Сегодня Девы могут по чувствовать себя особенно смелыми и даже в чем-то озорными. У вас может возникнуть соблазн сделать какие-то радикальные изменения в своей жизни, особенно в сферах, связанных с профессией. Также вы можете как-то нестандартно применить свои старые таланты или же поехать в место, где вы никогда раньше не бывали. Гороскоп советует, не забывайте действовать разумно. Но если вы уверены в своих шагах – действуйте.

Весы

У Весов сегодня будет обострена интуиция и эмпатия. Вы хорошо сможете настроиться на мысли, чувства и намерения других людей. При этом ваши догадки и озарения будут очень точны. Гороскоп говорит, в пятницу, 17 июля, кому-то из окружающих людей может потребоваться ваша помощь. Если это в ваших силах – окажите ее. В крайнем случае, дайте мудрый совет. Благодарность за заботу не заставит себя ждать.

Скорпион

Этот день лучше посвятить делам. Скорпионов сегодня могут ждать деловые встречи, важные обсуждения с коллегами или просто динамичная потная работа. Постарайтесь быть предельно собранными и аккуратными. Не забывайте про корректное общение и этикет. Гороскоп говорит, сейчас не время лениться, успех в этот период может оказать значительное влияние на ваше будущее. Поэтому сконцентрируйте силы и действуйте.

Стрелец

Для Стрельцов лучшим девизом сегодня будет фразы "семь раз отмерь – один отрежь" и "поспешишь – людей насмешишь". Работайте спокойно и разумно. Не лезьте не рожон, не пытайтесь сделать все и сразу. Велика вероятность, что тогда результат будет вкривь и вкось. При принятии решений принимайте во внимание всю доступную информацию. Гороскоп говорит, собранность и концентрация – ваши лучшие друзья сегодня.

Козерог

Сегодня велика вероятность познакомиться с новыми интересными людьми. Козероги могут использовать для этого личные встречи, а также телефонные звонки, соцсети и электронные письма. Новые контакты могут обеспечить вас полезными связями, информацией, или просто хорошим времяпрепровождением. Гороскоп говорит, в пятницу, 17 июля, случайные знакомые могут превратиться в достаточно близких друзей.

Водолей

День будет хорош для развития духовных сфер вашей личности. Сегодня Водолеям не стоит вязнуть в бытовой суете. Уделите время раздумьям о главных аспектах вашей жизни. Вероятно, вас ждут откровения, инсайты и новые бурные переживания. Посетите какое-нибудь уединенное место в парке или на природе, которое снабдит вас необходимым спокойствием и энергией. Гороскоп говорит, вам нужно удостовериться, что происходящее сейчас в вашей жизни соответствует мечтам и целям, которые вы перед собой ставите.

Рыбы

Сегодня у Рыб могут появиться новые возможность, перспективы и шансы на успех. Не исключено, их будет несколько, поэтому придется выбирать, так как везде успеть будет невозможно. Поэтому вам нужно расставить приоритеты и уверенно пойти в выбранном направлении, не оглядываясь назад. Гороскоп говорит, в пятницу, 17 июля, будьте тверды и напористы в ваших действиях. Если вы считаете, что этого заслуживаете, не стесняйтесь "взять свое".