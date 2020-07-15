Гороскоп на июль Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Сломавший жене нос Башаров пригрозил Собчак: Берегите челюсть
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
Стала известна стоимость отдыха Прилучного с Карпович в Крыму
партнеры
Среда
15 июля
Лента новостей
19:19
Обнародованы доходы Александра Лукашенко
18:38
"Наученная горьким опытом": Сябитову нагло обманули за ее же деньги
17:50
Зверски убивший аспирантку историк Соколов пожаловался на коварных врагов
17:47
Маша Распутина вступилась за униженную Волочкову
17:45
Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года
17:07
"Тошнит от вас!": туристки в бикини вызвали возмущение у жителей российских курортных городов
17:01
Молодого миллионера расчленили бензопилой
16:51
"Попытался снять и получил": другу досталось от Аллы Пугачевой
16:47
Бориса Корчевникова ждал необычный подарок от Веры Алентовой
16:20
"Почему вы не стареете?": народ ахнул от вида полуголой Ирины Нельсон
16:00
"Все пошло не так": Любовь Толкалина рассталась с любовником-иностранцем
15:52
Нашел замену Асмус? Харламов облапал грудастую красотку
15:51
"Неформальная красота": Гай Германика вырастила свою копию
15:29
"Теперь я полноценная": Рапунцель из "Дома-2" призналась в личном
15:18
Джонни Депп уличил Эмбер Херд во лжи прямо на судебном заседании
15:18
77-летняя Ангелина Вовк заморозила свой жир
14:59
Звезда "Холостяка" ждет ребенка от экс-возлюбленного Равшаны Курковой
14:38
Кузбассовец ограбил подростка за отказ купить алкоголь
14:26
Боль в спине и мигрени мешают Кудрявцевой наслаждаться жизнью
14:15
Снятый с президентских выборов Бабарико просит ООН наказать Лукашенко
14:08
В Екатеринбурге вынесли приговор изнасиловавшим проститутку полицейским
14:02
Лобачева попросила не прописывать Арзамасову в квартиру после свадьбы с Авербухом
13:47
Шишкова решилась на кардинальные изменения внешности
13:31
"Мальчики разоткровенничались": Манучаров перестал молчать о сексуальных домогательствах
13:27
Отдыхающую в Крыму Бабкину застали в компании молодого мужчины
13:20
В Москве на территории Патриарших прудов отравили лебедя
13:11
Муж пригрозил отомстить посмеявшейся над ним Сати Казановой
13:02
Стало известно о лечении принца Гарри в наркологической клинике
12:54
Два лимузина уже ждут: Киркорову дали особое разрешение на выезд из России
12:49
Адвокат Ефремова резко отреагировал на слухи о своем отстранении: Вы меня танком не уберете
12:47
СМИ: Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение с 15 июля
12:33
В Чехии столкнулись два поезда
12:19
В Подмосковье семья организовала притон с проститутками
12:10
Муцениеце заговорила о рождении третьего ребенка
12:07
Поклонники бьют тревогу из-за состояния Бритни Спирс
12:03
В Дмитрове рабочий погиб во время строительства колодца
11:57
Политик о поведении Лукашенко перед выборами: Все-таки испугался
11:57
"Я ее простил": откровенное признание Валерия Меладзе
11:40
В Норвегии вооруженный мужчина устроил резню
11:31
Дочь Абрамовича вызвала ажиотаж своим видом
11:20
Меган Маркл нанесла неожиданный удар Елизавете II
11:11
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме
11:11
"Снова жалуется": затравленный Пригожин прикусил язык
10:56
Располневшая Борисова предстала в обтягивающем купальнике
10:55
Буйный наркоман скончался после дебоша в московской больнице
10:49
Коронавирус в России за сутки выявлен у 6 422 человек
10:48
Первый поцелуй после расставания с Прилучным: Муцениеце в прямом эфире облизал кобель
10:27
В Москве у пенсионера похитили более 300 тысяч рублей
10:15
Россиянам предлагают платить за найденную в магазине просрочку
10:09
Вкалывают в лицо литры яда: 61-летняя Гузеева раскрыла страшный секрет вечной молодости
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появился снимок Кобзона в компании криминальных авторитетов
"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
Определился главный конкурент Лукашенко на президентских выборах – 2020
Волочкова провозгласила себя балериной всея Руси: Свое королевство создала трудом
"Я тут хозяйка!": Карпович переехала к Прилучному и отдает приказы его прислуге
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Близнецы погрузятся в раздумья, Раков ждет прекрасный день, а Скорпионы окажутся в бурном потоке чувств. Подробный гороскоп на сегодня для всех знаков читайте на "Дни.ру".
прочитано 304 раза

Овен

ПО ТЕМЕ

Как завоевать мужчину-Рака

Как завоевать мужчину-Льва

Кулинарные пристрастия мужчин по зодиаку

Сегодня у Овнов может быть немного сложный день, так как вы вряд ли будете столь же продуктивны, как обычно. Не исключено, что у вас не будет желания общаться, из колеи будет выбивать чувство сонливости и раздражительности. Иными словами, вряд ли можно рассчитывать на какие-то прорывы и выдающиеся успехи. Гороскоп говорит, если есть такая возможность, устройте себе день отдыха, восстановите силы. Если нужно работать – то постарайтесь не взваливать на себя задачи требующие максимальной самоотдачи. Скоро все придет в норму, и вы сможете наверстать упущенное.

Телец

В последние дни все могло идти гладко. Однако сегодня Тельцам нужно избегать того, что называется "головокружение от успехов". Будьте осторожны, чтобы не обмануть себя неоправданными ожиданиями, которые принесут разочарование. Гороскоп также говорит, что в четверг, 16 июля, не стоит быть слишком горделивыми и высокомерными, что может вызывать отторжение со стороны окружающих.

Близнецы

Вероятно, у Близнецов день будет наполнен раздумьями на важные темы. Нет, это не значит, что это будет какое-то депрессивное время, просто вам захочется как-то рационально структурировать и оценить последние события собственной жизни. И это может оказаться весьма полезным делом. Гороскоп говорит, если в последнее время вам было трудно найти материальное удовлетворение, то сегодня вам открывается вид на мир нематериального, духовного.

Рак

Вокруг Раков сегодня будет сиять прекрасный обнадеживающий мир. Люди, которых вы встретите, будут сердечными и заботливыми, а будущее будет казаться ярким, привлекательным и счастливым. Может показаться, что это сказочный, но это реальность, но все же это правда. Отчасти из-за вашего собственного настроя. Гороскоп говорит, используйте это время для новых свершений и построения созидательных планов. Это отличный момент для подобных действий.

Лев

Это один из дней, когда вы будете чувствовать себя прекрасно, при этом не имея возможности понять почему. Такое благостное состояние не будет связано ни с одним событиям. Но пытаться найти истоки счастья – и незачем. Просто наслаждайтесь хорошим моментом в жизни. Гороскоп говорит, в четверг, 16 июля, на волне хорошего настроения постарайтесь сделать важные вещи, до которых давно не доходили руки. Сегодня шансы на успех будут гораздо выше.

Дева

День должен быть отличным. Сегодня у Дев может произойти много изменений как на работе, так и дома. По больше части – позитивных. Вы можете почувствовать внутри себя новые силы и амбиции. Подумайте, каких целей вы хотите достичь в ближайшем будущем. Гороскоп также говорит, уделите побольше внимания любимому человеку, возможно, ему сейчас этого очень сильно не хватает.

Весы

День будет спокойным и гармоничным. Весы сегодня будут соблазнены желанием убежать от реальности и сопутствующих ей трудностей. В этом деле главное – не перегнуть палку. Все ваши главные обязательства перед другими людьми должны быть выполнены в срок. Также гороскоп говорит, в четверг, 16 июля, окружающие люди будут находить вашу компанию успокаивающей и приятной, и они будут благодарны вам за это.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ожидает весьма сумбурный день, когда будет очень сложно понять, что происходит. Вы будете плавать в бурных потоках, где смешаются ваши мысли и чувства, желания других людей и различные обстоятельства. Гороскоп говорит, вероятно, вы будете чувствовать себя песчинкой в бурной горной реке. В этом в принципе нет ничего самого по себе плохого. Просто в такой ситуации не следует рубить с плеча и принимать судьбоносные решения.

Стрелец

Это будет несколько странный день. Вероятно, сегодня Стрельцы не будут знать, чего они на самом деле хотят. Что не сфера жизни – развилка, где нужно будет решать, как пойти дальше. И все варианты будут либо одновременно заманчивыми, либо одновременно отталкивающими. Гороскоп говорит, что в четверг, 16 июля, возможно, лучшее решение – это не принимать решений, отложив их на более благоприятный период.

Козерог

У Козерогов сегодня хороший день для того, чтобы несколько улучшить свою жизнь. Подумайте над тем, какие сферы требуют наведения порядка. Возможно, у вас давно назрело какое-то недовольство в работе или в личной жизни. Необходимо понять, какие конкретные шаги могут исправить ситуацию, и действовать. Гороскоп говорит, помните о том, что ваша жизнь в ваших руках. И вместо того, чтобы винить во всем окружающих, лучше станьте творцом собственного пути.

Водолей

Сегодня Водолеи могут испытывать некоторое разочарование от неспособности осуществить свои мечты. Это неприятно, но не смертельно. Подумайте над тем, где были допущены ошибки, и как не допустить их в будущем. Или, быть может, вы поставили перед собой заведомо недостижимые цели? Гороскоп говорит, распишите задачи так, чтобы вы могли действовать маленькими успешными шажками, которые точно будут вам по силам.

Рыбы

Постарайтесь сегодня поймать ощущения свободы и выбора дорог, которые перед вами открыты. Рыбам придется по душе ощущение простора и контроля над событиями собственной жизни. Если такое состояние к вам придет – действуйте, используйте его как можно более продуктивно. Гороскоп говорит, в четверг, 16 июля, воздушность и одухотворенность могут подтолкнуть вас к изменениям. Внутренне вы были давно к ним готовы, просто не было подходящего момента и "состояния потока" - и вот шанс настал.

15 июля 2020, 17:45

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Снятый с президентских выборов Бабарико просит ООН наказать Лукашенко
Политик о поведении Лукашенко перед выборами: Все-таки испугался
Лукашенко предсказали большие проблемы из-за снятия Бабарико с президентских выборов
Определился главный конкурент Лукашенко на президентских выборах – 2020

Шоу-бизнес

"Наученная горьким опытом": Сябитову нагло обманули за ее же деньги
Маша Распутина вступилась за униженную Волочкову
"Попытался снять и получил": другу досталось от Аллы Пугачевой
Бориса Корчевникова ждал необычный подарок от Веры Алентовой

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Джонни Депп уличил Эмбер Херд во лжи прямо на судебном заседании

Удача вернулась на сторону актера
Шоу-бизнес

"Неформальная красота": Гай Германика вырастила свою копию

Старшей дочери кинорежиссера исполнилось 12 лет
Шоу-бизнес

Бориса Корчевникова ждал необычный подарок от Веры Алентовой

Актриса представила ведущему редкую фотографию его отца
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк заморозила свой жир

Легендарная ведущая держит себя в форме

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+