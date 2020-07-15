Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года

Близнецы погрузятся в раздумья, Раков ждет прекрасный день, а Скорпионы окажутся в бурном потоке чувств. Подробный гороскоп на сегодня для всех знаков читайте на "Дни.ру".

Овен

Сегодня у Овнов может быть немного сложный день, так как вы вряд ли будете столь же продуктивны, как обычно. Не исключено, что у вас не будет желания общаться, из колеи будет выбивать чувство сонливости и раздражительности. Иными словами, вряд ли можно рассчитывать на какие-то прорывы и выдающиеся успехи. Гороскоп говорит, если есть такая возможность, устройте себе день отдыха, восстановите силы. Если нужно работать – то постарайтесь не взваливать на себя задачи требующие максимальной самоотдачи. Скоро все придет в норму, и вы сможете наверстать упущенное.

Телец

В последние дни все могло идти гладко. Однако сегодня Тельцам нужно избегать того, что называется "головокружение от успехов". Будьте осторожны, чтобы не обмануть себя неоправданными ожиданиями, которые принесут разочарование. Гороскоп также говорит, что в четверг, 16 июля, не стоит быть слишком горделивыми и высокомерными, что может вызывать отторжение со стороны окружающих.

Близнецы

Вероятно, у Близнецов день будет наполнен раздумьями на важные темы. Нет, это не значит, что это будет какое-то депрессивное время, просто вам захочется как-то рационально структурировать и оценить последние события собственной жизни. И это может оказаться весьма полезным делом. Гороскоп говорит, если в последнее время вам было трудно найти материальное удовлетворение, то сегодня вам открывается вид на мир нематериального, духовного.

Рак

Вокруг Раков сегодня будет сиять прекрасный обнадеживающий мир. Люди, которых вы встретите, будут сердечными и заботливыми, а будущее будет казаться ярким, привлекательным и счастливым. Может показаться, что это сказочный, но это реальность, но все же это правда. Отчасти из-за вашего собственного настроя. Гороскоп говорит, используйте это время для новых свершений и построения созидательных планов. Это отличный момент для подобных действий.

Лев

Это один из дней, когда вы будете чувствовать себя прекрасно, при этом не имея возможности понять почему. Такое благостное состояние не будет связано ни с одним событиям. Но пытаться найти истоки счастья – и незачем. Просто наслаждайтесь хорошим моментом в жизни. Гороскоп говорит, в четверг, 16 июля, на волне хорошего настроения постарайтесь сделать важные вещи, до которых давно не доходили руки. Сегодня шансы на успех будут гораздо выше.

Дева

День должен быть отличным. Сегодня у Дев может произойти много изменений как на работе, так и дома. По больше части – позитивных. Вы можете почувствовать внутри себя новые силы и амбиции. Подумайте, каких целей вы хотите достичь в ближайшем будущем. Гороскоп также говорит, уделите побольше внимания любимому человеку, возможно, ему сейчас этого очень сильно не хватает.

Весы

День будет спокойным и гармоничным. Весы сегодня будут соблазнены желанием убежать от реальности и сопутствующих ей трудностей. В этом деле главное – не перегнуть палку. Все ваши главные обязательства перед другими людьми должны быть выполнены в срок. Также гороскоп говорит, в четверг, 16 июля, окружающие люди будут находить вашу компанию успокаивающей и приятной, и они будут благодарны вам за это.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ожидает весьма сумбурный день, когда будет очень сложно понять, что происходит. Вы будете плавать в бурных потоках, где смешаются ваши мысли и чувства, желания других людей и различные обстоятельства. Гороскоп говорит, вероятно, вы будете чувствовать себя песчинкой в бурной горной реке. В этом в принципе нет ничего самого по себе плохого. Просто в такой ситуации не следует рубить с плеча и принимать судьбоносные решения.

Стрелец

Это будет несколько странный день. Вероятно, сегодня Стрельцы не будут знать, чего они на самом деле хотят. Что не сфера жизни – развилка, где нужно будет решать, как пойти дальше. И все варианты будут либо одновременно заманчивыми, либо одновременно отталкивающими. Гороскоп говорит, что в четверг, 16 июля, возможно, лучшее решение – это не принимать решений, отложив их на более благоприятный период.

Козерог

У Козерогов сегодня хороший день для того, чтобы несколько улучшить свою жизнь. Подумайте над тем, какие сферы требуют наведения порядка. Возможно, у вас давно назрело какое-то недовольство в работе или в личной жизни. Необходимо понять, какие конкретные шаги могут исправить ситуацию, и действовать. Гороскоп говорит, помните о том, что ваша жизнь в ваших руках. И вместо того, чтобы винить во всем окружающих, лучше станьте творцом собственного пути.

Водолей

Сегодня Водолеи могут испытывать некоторое разочарование от неспособности осуществить свои мечты. Это неприятно, но не смертельно. Подумайте над тем, где были допущены ошибки, и как не допустить их в будущем. Или, быть может, вы поставили перед собой заведомо недостижимые цели? Гороскоп говорит, распишите задачи так, чтобы вы могли действовать маленькими успешными шажками, которые точно будут вам по силам.

Рыбы

Постарайтесь сегодня поймать ощущения свободы и выбора дорог, которые перед вами открыты. Рыбам придется по душе ощущение простора и контроля над событиями собственной жизни. Если такое состояние к вам придет – действуйте, используйте его как можно более продуктивно. Гороскоп говорит, в четверг, 16 июля, воздушность и одухотворенность могут подтолкнуть вас к изменениям. Внутренне вы были давно к ним готовы, просто не было подходящего момента и "состояния потока" - и вот шанс настал.