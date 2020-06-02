Гороскоп на май Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Вторник
2 июня
Лента новостей
19:24
Боня с гордостью показала округлившийся живот
19:20
Оскандалившийся Пригожин готов работать бесплатно
19:13
На Урале застукали "танцующего" медведя
19:00
Модель Playboy "на пенсии" поразила поклонников своими формами
18:53
Уставшая от внимания прессы Боярская отказалась показывать сыновей: Покушение на детство
18:53
В Шереметьево задержали пьяного дебошира
18:48
Известного российского блогера убили в Турции после угроз
18:47
Как перестать всего бояться и начать жить
18:11
Раскрыт секрет быстрого завязывания шнурков
18:06
"У нас с Игорем вынужденный брак по расчету": сенсационное признание Повалий
18:06
Захватчик банка в центе Москвы извиняется перед Ольгой Бузовой
18:00
Гороскоп на сегодня, 3 июня 2020 года
17:50
Сильно осунувшийся Боярский обратился к поклонникам за материальной помощью
17:48
Население Земли выбрало стратегию неразмножения
17:42
"Тупой": обиженный Лоза плюнул в Киркорова
17:35
На МКС доставили произведения современного искусства
17:28
Супермодель Даутцен Крез представила коллекцию купальников из переработанного пластика
17:16
Влиятельный банкир потребовал снять Лукашенко с президентских выборов
17:12
Одинокая Муцениеце выставила напоказ грудь
17:05
"Это человек, а не подарок тебе": дочь Маликова приложили за странное отношение к брату
16:58
"Какой красавчик!": Семенович показала жениха
16:53
"Дни.ру" дарят подарки: видеокурс с известным психологом
16:52
Обнародовано фото Юлии Высоцкой с дочкой и сыном
16:48
Ученые нашли способ избавиться от седины
16:48
Навка похвасталась трогательным роликом с дочками: На это можно смотреть вечно
16:43
"Так и будет таксовать": жена экс-солиста "Отпетых мошенников" пожаловалась на нехватку денег
16:23
Как себя чувствует дочь солиста "На-На" после удаления опухоли из головы
16:10
Слепаков снял в сериале "Окаянные дни" Бондарчука и Михалкову
16:08
Появились новые подробности скандала Борисовой с Волочковой
16:05
Под Москвой сняли на видео "кровавый" пруд
16:01
"Не стыдно": Бузова похвасталась дорогущим кольцом с бриллиантами
15:57
Строит козни? Вскрылась неожиданная связь Маркл с известием о срыве Миддлтон
15:37
Барановская сообщила о переменах в жизни
15:33
"Не подходи к нам": дети шарахаются от сына Рудковской после информации о его психическом недуге
15:27
Климова поговорила с Ургантом о замужестве дочери: Ну, за кого?
15:23
Блогерша Саша Спилберг придет на шоу "Дом-2"
15:22
Правительство представило Путину план восстановления экономики
15:17
Чиновника из ХМАО поймали на браконьерстве
15:03
Все на одно лицо: актер "Уральских пельменей" поразил семейным снимком
15:02
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Стежко рассказала о переменах после рождения дочери
14:49
Новая индексация пенсий в России: кому и сколько положено денег
14:43
Не Эмин: жена Агаларова показала любимого
14:38
"Пластика?": Виталина Цымбалюк-Романовская стала точной копией красавицы Мэрилин Монро
14:35
Киркоров в коротких штанишках повторил фото из прошлого
14:28
Начало чемпионата России по футболу перенесли на более ранний срок
14:15
"Связь с реальностью потерял": стало известно об ухудшении самочувствия кумира молодежи
14:08
Ревела всю неделю: Брежнева рассказала об ужасном состоянии
13:50
Пилот рассказал о сроках возобновления международных авиарейсов в России
13:41
Юлию Савичеву прооперировали в роддоме
13:40
Пелагея растрогала народ кадрами с маленькой дочкой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Пластика?": Виталина Цымбалюк-Романовская стала точной копией красавицы Мэрилин Монро
"Я получила травму": Бузова сообщила о нападении
О душе пора подумать: очередная молодуха бросила Джигарханяна
Бойфренд Бузовой похвастался шопингом за миллион: Оль, прости!
Пугачева накормила Галкина зеленью из собственного огорода
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 3 июня 2020 года

Гороскоп на сегодня, 3 июня 2020 года

Фото: pixabay.com
Тельцы будут чувствовать любовь, у Львов возможны изменения в планах, а Стрельцы смогут проявить себя в творческом плане. Читайте свежий гороскоп на сегодня, 3 июня, от "Дни.ру".
прочитано 159 раз

Овен

Сегодня вам необходимо быть максимально осторожными при операциях с деньгами. Читайте и перечитывайте договоры, не допускайте бездумных трат, сравнивайте коммерческие предложения с возможными альтернативами. Гороскоп говорит, 3 июня, в среду, следует отказаться от любых азартных игр и крупных спонтанных покупок. Даже если вы видите весьма заманчивый вариант, дайте себе немного времени на обдумывание. Если он пройдет "испытание временем" – тогда и действуйте.

Телец

Вы можете почувствовать сегодня особенно трепетное тепло и любовь по отношению к свей пассии. И это, скорее всего, вернется к вам взаимностью. Все склоки и разночтения между вами отступят на второй план. Гороскоп советует, используйте это время, чтобы сказать друг самые нежные слова, которые смогут углубить ваши отношения. Общее поле с питательной атмосферой, которое вы совместно создадите, будет питать вас энергией и приносить удовольствие.

Близнецы

Сегодня к вам особенно легко могут приходить идеи для творческой или профессиональной деятельности. Настолько, что вы, вероятно, будете разрываться между различными возможностями и вариантами. Гороскоп говорит, в среду, 3 июня, даже если вам будет казаться, что все ваши идеи вполне работоспособны и хороши – нужно остановиться на в данный момент на чем-то одном, или на паре, если ситуация действительно позволяет. Не брезгайте тем, чтобы спросить мнения и совета у других людей, чьему вкусу и компетентности вы доверяете.

Рак

Вы будете тяготеть сегодня к групповой деятельности и общению. Это время хорошо подходит для мозговых штурмов и коллективному творчеству. Можете смело обсуждать свои идеи с другими людьми. Также гороскоп говорит, что в эту среду, чтобы достигнуть успехов в каком-либо начинании, нужно проявить упорство. Даже если с первого раза что-то получилось не самым лучшим образом – продолжайте пытаться и в конце концов вы достигнете своей цели.

Лев

Сегодня некоторые ваши планы могут быть нарушены из-за недопонимания, разладе в коммуникации (например из-за не вовремя севшего мобильника), пробок и других непредвиденных ситуаций. Но гороскоп наставляет, не дайте в эту среду, 3 июня, мелким неприятностям ослабить ваш энтузиазм и подорвать веру в счастливое будущее. Просто будьте осмотрительнее, учитывайте всевозможные нюансы и имейте в активе запасной план. И тогда все, что вы задумали, в конечном итоге осуществится, несмотря на временные трудности. Главное, просчитывать наперед и, если что, не сдаваться.

Дева

Постарайтесь сегодня перевести ваши переживания и чувства в слова. Возможно, в последнее время вам не очень просто понимать самих себя. Поэтому гороскоп рекомендует как-то рационализировать свой внутренний мир, чтобы можно было четче судить о собственных желаниях и переживаниях. Также в этот период вы можете испытывать трудности в общении с друзьями или близкими. Но это временно, просто каждый будет поглощен своими заботами, и сил на других просто не останется.

Весы

Подавление ваших истинных чувств сегодня может привести к раздражению и обидам. Так что не стоит держать все в себе, лучше корректно, но высказаться. Это не должно быть деструктивной всеразрушающей критикой, будьте тактичны и дипломатичны. Гороскоп также предупреждает, в среду, 3 июня, если вы вступите с кем-то в конфликт, то не поддавайтесь искушению полностью возложить вину на другую сторону. Посмотрите на ситуацию глазами оппонента и постарайтесь найти точки соприкосновения.

Скорпион

Сегодня общение с самыми близкими вам людьми может сталкиваться с некоторыми затруднениями. Это может немного вас расстраивать, но не стоит драматизировать, скорее всего, это все несерьезно и ненадолго. Гороскоп говорит, позвольте другим людям быть неидеальными, поступать не всегда правильно и говорить не только то, что вам нравится. И тогда ситуация будет далеко не такой страшной, как это может показаться на первый взгляд.

Стрелец

Для Стрельцов сегодня отличное время для того, чтобы проявить свои творческие задатки. Это может быть художественный проект, нестандартное решение проблемы на работе, какая-либо самодеятельность во время отдыха. Также гороскоп говорит, что в среду, 3 июня, следует побольше внимания уделять своим родным и близким. Не исключено, что им нужна ваша помощь, хотя они прямо об этом не просят.

Козерог

Сегодня вам будет непросто общаться со своими друзьями, любимым человеком или родными. Возможно, у них есть проблемы, которые они предпочитают хранить в тайне, а вы в это время расстраиваетесь, принимая их странное поведение на свой счет. Скорее всего, это не так, вы не имеете к этому отношения. Потерпите, попытайтесь понять окружающих, не обвинять их и не задавать лишних вопросов. Если они захотят, то они сами поделятся с вами своими проблемами.

Водолей

Вам будет сложно сегодня найти ресурсы для воплощения в жизнь своих желаний. Поэтому сегодня не стоит рассчитывать на выдающиеся результаты. Что бы вы ни планировали, неплохо было бы заранее оценить их выполнимость. Это может защитить вас от разочарования. Но гороскоп говорит, пусть среда, 3 июня, будет не самым плодотворным днем, но и расстраиваться не стоит. Не получилось в этот раз – получится в следующий.

Рыбы

Сегодня хороший день, чтобы строить планы. Возможно, вы хотите подумать о скором путешествии, пусть ситуация сейчас к этому не очень-то и располагает. Но, как минимум, мечтать вам никто не запрещал. Также гороскоп говорит, скорее всего, вам будет нужно завершить в этот день некоторые проекты и "закрыть" договоренности. Постарайтесь все делать вовремя и не сдвигать сроки. Иначе это может не самым лучшим образом отразиться на ближайшие дни.

2 июня 2020, 18:00

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко в преддверии выборов заявил о "майданчике" в Белоруссии
Путин назвал новую дату голосования по поправкам к Конституции
Песков рассказал о важном личном поручении Путина по коронавирусу
ПНС пытается шантажировать Россию, поставив под угрозу жизни пленных ученых

Шоу-бизнес

"У нас с Игорем вынужденный брак по расчету": сенсационное признание Повалий
Захватчик банка в центе Москвы извиняется перед Ольгой Бузовой
Сильно осунувшийся Боярский обратился к поклонникам за материальной помощью
"Тупой": обиженный Лоза плюнул в Киркорова

Проишествия

На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Обнародовано фото Юлии Высоцкой с дочкой и сыном

Несколько лет назад в семье артистки случилась беда
Шоу-бизнес

Уставшая от внимания прессы Боярская отказалась показывать сыновей: Покушение на детство

Девушка сделала неожиданное заявление
Шоу-бизнес

"Тупой": обиженный Лоза плюнул в Киркорова

Композитор влип в скандал
Шоу-бизнес

Одинокая Муцениеце выставила напоказ грудь

Актриса предстала в смелом образе

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 июня 2020 года
Совет на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на выходные 30-31 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Было трудновато": олимпийская чемпионка откровенно о сложностях в работе с Тутберидзе
Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+