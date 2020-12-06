Раки морально истощены, Весы поглощены решением глобальных проблем, а Рыбы нуждаются в поддержке. Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, советует концентрироваться на позитиве.

Овен

Овны сегодня полны нежности и желания позаботиться о людях вокруг. Не стоит растрачивать свое тепло на посторонних, лучше направьте его на любимого человека или друзей. Вечер понедельника, скорее всего, будет напряженным и богатым на встречи с неприятными людьми. Овнам стоит избегать провокаций и конфликтов. Идеальным решением станет внеплановый выходной.



Телец

Тельцам в этот понедельник не стоит полагаться на помощь коллег или партнеров. Лучше всего делать дела быстро, четко, так, как вы задумали изначально. Также Тельцам нельзя откладывать неоконченное на потом. Во второй половине дня откажитесь от встреч с друзьями, лучше проведите время с семьей. Также понедельник может принести неожиданные новости из прошлого.



Близнецы

Близнецам сегодня будет непросто справиться с собственными эмоциями. Возможно, вы уже давно готовитесь к принятию важного решения, которое относится к личной жизни. Что ж, сегодня стоит окончательно взвесить все за и против. Этот понедельник прекрасно подойдет Близнецам, чтобы поставить все точки над i. Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, рекомендует погрузиться в себя.

Рак

Раки в этот понедельник морально истощены. Кажется, у вас были непростые в эмоциональном плане выходные. После такого желательно отказаться от срочных дел и посвятить хотя бы немного времени восстановлению. По возможности Ракам стоит взять выходной, чтобы просто полежать и порефлексировать на происходящее. Вечер понедельника лучше оставить для общения с близкими.

Лев

Сегодня Львы будут чувствовать себя неотразимыми. Постарайтесь применить все свое обаяние для решения карьерных вопросов. Возможно, вы уже давно пытаетесь продвинуться по карьерной лестнице – сегодня у Львов есть все шансы на это. Также понедельник прекрасно подойдет свиданий и поддержания близких отношений с тем, кто действительно вызывает теплые чувства.



Дева

Девам в этот понедельник лучше внимательнее относиться к окружающим. Вероятно, сегодня вас будет очень легко вывести из себя, однако не стоит забывать о том, что ваш негатив может плохо сказаться на других. По возможности избегайте деловых встреч и спорных ситуаций, чтобы не провоцироваться. Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, рекомендует Девам остаться дома и успокоиться.

Весы

Весам пора отвлечься от решения глобальных проблем и заняться текущими задачами. Постарайтесь выстроить с коллегами и семьей конструктивный диалог: откажитесь на некоторое время от критики, прислушайтесь к желаниям партеров. Вечером лучше всего сосредоточиться на саморазвитии. Весам нельзя оставлять недоделанные дела на завтра и уж тем более на конец недели.



Скорпион

Скорпионам пора отдохнуть от суеты и работы. Утром лучше всего порадовать себя маленьким пустячком – например, абонементом на массаж или просто вкусной едой. А вот вторая половина дня подойдет для работы – вы будете полны энергии и сил. Не тормозите в решении вопросов, связанных с недвижимостью. Сегодня Скорпионам не стоит заниматься денежными аспектами.



Стрельцы

Стрельцам сегодня не стоит заострять внимание на собственных неудачах. Несмотря на то, что все в этот понедельник будет идти не по плану, высока вероятность получить в итоге то, что нужно. Просто стоит немного подождать. Во второй половине дня Стрельцов могут ждать неприятности, связанные с личной жизнью – кажется, ваш партнер недоволен текущим положением дел. Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, рекомендует глубоко вздохнуть и расслабиться.

Козерог

У Козерогов начался период повышенной раздражительности. К сожалению, ближайшее время никак не получится погасить негативные эмоции, поэтому придется учиться все контролировать. Вечер понедельника Козерогам лучше посвятить себе и хорошенько отдохнуть – кажется, неделя будет сумасшедшей.



Водолей

У Водолеев в этот понедельник начнутся долгожданные перемены в жизни. День прекрасно подойдет для решения бытовых вопросов: ремонт, покупка новой мебели или же просто перестановка сделают вас значительно счастливее. Главное, отбиться от советчиков, которые будут настаивать на своем. Водолеи, помните: вы должны все делать только так, как удобно вам.



Рыбы

Рыбам сегодня нужна поддержка и забота. Кажется, вы действительно устали решать все сами, причем не только за себя, но и за других. Вам не стоит отказываться от помощи, даже если она кажется вам неуместной или не такой, как хотелось бы. Во второй половине понедельника воспользуйтесь свободным временем и решите вопросы, связанные с жильем. Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, советует учиться делегировать.