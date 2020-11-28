Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян

Звезда шоу "Давай поженимся" составила общий гороскоп для россиян на 2021 год. Прогноз астролога Василисы Володиной подходит для всех знаков зодиака.

Экс-ведущая шоу "Давай поженимся" Василиса Володина регулярно размещает на своем ютуб-канале астрологические прогнозы. Недавно она разместила там видеоролик с гороскопом на 2021 год, где сообщила самое важное о том, что говорят звезды. По мнению астролога в 2021 году неприятностей станет меньше – не все будет просто, но сложных и масштабных угроз не ожидается. Грядущий год будет отражать последствия событий 2020 года в разных областях: в политике, экономике и других сферах жизни.

Согласно прогнозу Василисы Володиной, в 2021 году политические лидеры будут руководствоваться более мягкими методами, чем раньше. Так, у россиян появится возможность отстоять свои гражданские права и свободы, и преобразовать политическую и общественную ситуацию в стране.

"Основная возможность года – поменять свою жизнь, если она не нравится. Только делать это надо, не разрушая все старое до основания, а прилагая усилия, которые будут мягко менять ее.", – заявила звезда шоу "Давай поженимся". Астролог советует сначала продумать желаемые изменения и проанализировать их на логичность и целесообразность.

Василиса Володина убеждена – в 2021 году нужно действовать оперативно, так как, благодаря быстрой реакции, можно обрести счастье. Она рекомендует россиянам не упускать шансы поймать удачу за хвост. Бывшая ведущая шоу "Давай поженимся" убеждена, что судьба не улыбается дважды.