Раки в этот четверг слега сбились с пути, Девам стоит отдохнуть, а Рыбам пора тратить все свои денежки. Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, советует отказаться от поездок с незнакомцами.

Овен

Овнам сегодня лучше сосредоточиться на решении материальных вопросов. Откажитесь от легкомысленных трат и основательно пересчитайте свой бюджет. Кажется, вам стоит урезать расходы, чтобы в итоге не остаться на бобах. Вторая половина для пройдет для Овнов в радостном настроении – кажется, вас ждут перемены в личной жизни.

Телец

Тельцы в этот четверг спокойны и расчетливы. Кажется, в личной жизни намечаются перемены, однако вам стоит быть аккуратнее в выборе партнеров. Откажитесь от мимолетных связей, сейчас лучше сосредоточиться на том человеке, который может принести вам тепло и глубину в будущем. В рабочих вопросах стоит полагаться на интуицию и не вестись на провокации.

Близнецы

Близнецам лучше сегодня взять под контроль вопросы, связанные со здоровьем. Откажитесь от работы в пользу планового чекапа организма. Возможно, вы давно хотели заняться лечением зубов – сейчас самое время. Вечер четверга лучше всего провести вдали от семьи, заняться саморазвитием или просто насладится одиночеством. Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, советует сделать передышку.

Рак

Раки в этот четверг настроены решительно. Кажется, они снова зациклились на определенном человеке, поэтому хотят разорвать порочный круг. Вам стоит быть аккуратнее в отношениях и не делать резких движений – да, ждать бывает сложно, но, поверьте, это того стоит. Постарайтесь расслабиться и отпустить ситуацию – решение очень скоро придет к вам само. Вторую половину дня посвятите отдыху, кажется, Ракам пора развеяться.

Лев

Гордые Львы сегодня могут пострадать от своей же непокорности. Вероятно, вы не сможете устоять и ввяжетесь в рабочий конфликт, который может привести к нарушению многих планов. Тут уж ничего не поделать – характер такой. Однако постарайтесь все же сгладить углы и не лезть лишний раз на рожон. Вторая половина дня обещает быть более спокойной, если вы предпочтете остаться дома.

Дева

Для Дев в эту пятницу нет ничего лучше отдыха. Постарайтесь избежать тотального контроля всего и всех, иначе вы можете слегка сойти с ума от несправедливости вокруг. Смирись и расслабься – отличный девиз, который Девам в этот четверг придется принять как аксиому. Также позаботьтесь о здоровье, иначе есть опасность свалиться с простудой к выходным. Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, рекомендует не зацикливаться на проблемах.



Весы

Сегодня Весы будут склонны к тревожности. Возможно, в этот четверг могут почувствовать обострение ипохондрии на фоне стресса и неприятных новостей. Постарайтесь не концентрироваться на негативе, лучше окружите себя приятными мелочами: горячая ванна, свечи, теплый чай и любимый фильм. Весам нужно сосредоточиться на любви к себе – пробудите внутреннее я.



Скорпион

Сегодня Скорпионам нужно сосредоточиться на отношениях с возлюбленным. Возможно, вам обоим уже давно требуется доверительный разговор – любовь может не вынести потрясений, которые вы ей устроили на пару с партнером. Вечером Скорпионам стоит сосредоточится на решении денежного вопроса – просчитать бюджет на ближайший месяц или рассчитаться с долгами.



Стрельцы

Стрельцы сегодня как никогда активны. Поэтому не откладывайте важные дела, постарайтесь успеть со всем сегодня, раз уж "поймали" такой продуктивный настрой. Сила духа и приподнятое настроение сделают свое дело и в плане отношений с любимыми. Стрельцам сегодня следует провести вечер со второй половиной, чтобы не запутаться в суете. Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, рекомендует брать от жизни все.



Козерог

Денежные вопросы для Козерогов в этот четверг могут нести особые риски. Постарайтесь не вкладываться в крупные проекты и откажитесь от дорогих покупок. От выгодных на первый взгляд предложений тоже лучше отказаться – есть вероятность, что вас обманут. Вечер четверга Козерогам стоит посвятить отдыху и поиску внутреннего спокойствия. Отличной идеей станет встреча с друзьями или поход в кино.



Водолей

Водолеям нужно отдохнуть и расслабится, кажется, последнее время здоровье начинает беспокоить. Лучше всего отказаться от работы, провести день в постели за чтением или просмотром любимого сериала. Поднимите себе настроение вкусной едой, хорошей компанией и теплыми объятиями, и к вечеру ваше состояние улучшится. Водолеям сегодня стоит провести несколько часов в компании любимых и родных, чтобы набраться сил.



Рыбы

В этот четверг Рыбам можно не волноваться по поводу незапланированных трат, ведь очень скоро они восполнят материальные потери в двойном объеме. Для этого вы должны расставаться с деньгами легко и свободно. Рыбам пойдет на пользу чуть более активная жизненная позиция в этот четверг: не отказывайтесь от предложений руководителя поработать сверхурочно, это может принести успех и дивиденды. Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года, советует торопиться забаратывать.

