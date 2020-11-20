Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года

Неделя обещает быть позитивной, и благодарить за это мы будем Солнце. Перейдя в знак оптимистичного жизнерадостного Стрельца, оно будет иметь поддержку от других планет и наполнять нас энергией и позитивом.



Исключение может составить лишь вторник, когда Меркурий окажется в разрушительном градусе Скорпиона. В этот день люди будут скандальны, заносчивы, склонны говорить колкости, язвить и пытаться задеть самолюбие собеседников. Во избежание конфликтов гороскоп на неделю советует придерживать свое остроумие при себе – пусть это будет вашей маленькой победой.



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Со среды по пятницу можно будет слегка расслабиться и морально подготовиться к выходным, потому что в субботу мы все попадем в ауру затмения, которое состоится 30 ноября. Это будет последнее, лунное, затмение сложного 2020 года. Оно принесет снижение общего тонуса и жизненных сил, а также прибавит нам раздражительности, рассказала астролог Лилия Любимова.

Воздержитесь в эти дни от физических нагрузок, избегайте нетрезвых компаний и мест скопления народа. Чтобы избежать неприятностей, звезды рекомендуют провести выходные дома, в уютной и привычной атмосфере. Отдыхайте и расслабляйтесь перед новой рабочей неделей, рекомендует гороскоп на неделю.

Овен

Дела сдвинулись с мертвой точки, и вы снова несетесь во весь опор к своим целям. Эта неделя хороша тем, что у Овнов будет возможность остановиться и подумать: "А туда ли я бегу?" Сверьте свои текущие цели с собственными представлениями о счастье и успехе, а не чужими установками.

Телец

У Тельцов могут произойти неожиданные и странные события в финансовой сфере: вам принесут чужой счет или что-то напутают в налоговой. Предупреждение от гороскопа с 23 по 29 ноября: будьте начеку и проверяйте всю подобную информацию. Также осторожно нужно относиться и к новым знакомым – они могут оказаться шкатулочкой с секретом.

Близнецы

Понедельник может огорчить вас неприятным открытием – вы узнаете нелицеприятную информацию о ком-то из вашего окружения. Люди всего лишь люди, постарайтесь не слишком впечатляться и продолжайте работать над тем, что вам сейчас интересно. Время играет на вашей стороне!

Рак

На этой неделе одинокие Раки смогут поймать удачу и познакомиться с действительно интересным человеком. Начавшиеся отношения будут всерьез и надодлго. Семейным Ракам можно сосредоточиться на детях и семейных мероприятиях – например, начать планировать встречу Нового года, советует гороскоп на неделю.

Лев

Львы смогут найти общий язык со своими детьми, начать новый творческий проект или сосредоточиться на спорте и достичь там внушительного успеха. Это будет темой не на неделю, а на целый месяц, поэтому особенно удачливыми будут те, кто умеет планировать нагрузку и сохранять мотивацию.

Дева

Очень приятные новости появятся у Дев, которые мечтают о новом доме или квартире, ремонте, смене мебели. Придут новые идеи, информация от специалистов или блогеров, и это вас вдохновит, гласит гороскоп с 23 по 29 ноября. Погрузившись в эту тему, не забывайте вовремя отвечать на рабочие письма и звонки, чтобы ничего не пропустить.

Весы

Весы могут недосчитаться какой-то суммы – кто-то не отдаст долг или ваш заказ потеряется. Если так произойдет, постарайтесь не расстраиваться, деньги – дело наживное. Берегите здоровье, это по-настоящему важно, пропейте курс мультивитаминов, хорошенько высыпайтесь, больше гуляйте.

Скорпион

Во вторник ваш мозг будет настроен на философский лад, а интуиция продемонстрирует чудеса. На этот день можно планировать мозговой штурм или медитацию, составление карты желаний. Далее в течение недели появится возможность решить старую проблему, которую вы считали безнадежной, утверждает гороскоп на неделю.

Стрелец

Солнце вошло в ваш знак, постепенно меняя мир вокруг вас. В ближайшее время вы часто будете на виду, о вас будут говорить, с вами будут считаться. В середине недели будет возможность договориться о чем-то даже с конкурентами или недоброжелателями, достичь долгожданного компромисса.

Козерог

Прекрасная неделя ждет Козерогов, которые соскучились по хорошим новостям. В основном позитивные перемены будут исходить от друзей, начальства, инвесторов, людей, которые выше вас по иерархии. Это время командной игры, действовать в одиночку лучше даже не пробовать, утверждает гороскоп с 23 по 29 ноября.

Водолей

В основном ваши переживания на этой неделе будут связаны с деньгами, хроническими заболеваниями или информацией, которую вы вынуждены хранить в тайне. Все это носит временный характер, поэтому не зацикливайтесь, заботьтесь о себе по максимуму, а все остальное приложится.

Рыбы

Эта неделя принесет Рыбам интересные новости, которые повлияют на будущее. Возможно, вы измените свое отношение к своей работе или семейному статусу, увидев чужие примеры и сравнив их. В любом случае вас ждет большая внутренняя работа, а внешние дела будут идти по-старому, гласит гороскоп на неделю.